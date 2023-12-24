Рузиль Минекаев, который сыграл одного из главных героев — Марата, был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказал режиссер Жора Крыжовников.
«Рузиль был первым, кого мы утвердили. Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что Минекаев является тонким, глубоким, разным и жутко обаятельным человеком, а также пожелал ему удачи.
По словам режиссера, Анна Пересильд была утверждена на роль Айгуль второй после Рузиля. Он встретил ее с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале. «И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“, столько в ней энергии и таланта», — написал Крыжовников. Он также пожелал ей удачи.
В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие заявляют, что сериал не романтизирует криминал, а показывает его жестокий мир.
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