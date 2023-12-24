Режиссер «Слово пацана» рассказал, как выбрал актеров на главные роли. Скрин

Режиссер Крыжовников: Минекаев был первым утвержденным актером в «Слово пацана»

24 декабря 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Анна Пересильд была утверждена на роль Айгуль сразу после Минекаева Фото: пресс-служба «Ростелеком» Рузиль Минекаев, который сыграл одного из главных героев — Марата, был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказал режиссер Жора Крыжовников. «Рузиль был первым, кого мы утвердили. Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что Минекаев является тонким, глубоким, разным и жутко обаятельным человеком, а также пожелал ему удачи. По словам режиссера, Анна Пересильд была утверждена на роль Айгуль второй после Рузиля. Он встретил ее с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале. «И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“, столько в ней энергии и таланта», — написал Крыжовников. Он также пожелал ей удачи. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие заявляют, что сериал не романтизирует криминал, а показывает его жестокий мир. фото: соцсети Жоры Крыжовникова фото: соцсети Жоры Крыжовникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рузиль Минекаев, который сыграл одного из главных героев — Марата, был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказал режиссер Жора Крыжовников. «Рузиль был первым, кого мы утвердили. Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что Минекаев является тонким, глубоким, разным и жутко обаятельным человеком, а также пожелал ему удачи. По словам режиссера, Анна Пересильд была утверждена на роль Айгуль второй после Рузиля. Он встретил ее с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале. «И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“, столько в ней энергии и таланта», — написал Крыжовников. Он также пожелал ей удачи. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие заявляют, что сериал не романтизирует криминал, а показывает его жестокий мир.