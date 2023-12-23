Затворный дом открыт для посещения
Буддийский монах, доктор буддийской философии Аджан Лугмопа организовал затворный дом для размышлений, молитв или медитаций. Он расположен в деревне возле этномузея «Хохловка». Это первое строение подобного плана в Прикамье, передает журнал «Буддизм России».
«В Пермском крае появился первый затворный дом для ретритов (духовных практик — прим. URA.RU). Он находится в пяти километрах от музея деревянного зодчества под открытым небом „Хохловка“», — написано на странице издания в соцсети «ВКонтакте».
В затворном доме уже провели порядка 40 ретритов. Идея его создания появилась в 2022 году.
Затворный дом расположен в деревне с несколькими жителями
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