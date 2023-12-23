23 декабря 2023
22 декабря 2023

Буддийский монах организовал затворный дом рядом с пермским музеем «Хохловка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар "Роза Репей" и бар "Дом печати". Екатеринбург, будда, лампа, статуэтки
Затворный дом открыт для посещения Фото:

Буддийский монах, доктор буддийской философии Аджан Лугмопа организовал затворный дом для размышлений, молитв или медитаций. Он расположен в деревне возле этномузея «Хохловка». Это первое строение подобного плана в Прикамье, передает журнал «Буддизм России».

«В Пермском крае появился первый затворный дом для ретритов (духовных практик — прим. URA.RU). Он находится в пяти километрах от музея деревянного зодчества под открытым небом „Хохловка“», — написано на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

В затворном доме уже провели порядка 40 ретритов. Идея его создания появилась в 2022 году.

Затворный дом расположен в деревне с несколькими жителями
Затворный дом расположен в деревне с несколькими жителями
Фото:

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Буддийский монах, доктор буддийской философии Аджан Лугмопа организовал затворный дом для размышлений, молитв или медитаций. Он расположен в деревне возле этномузея «Хохловка». Это первое строение подобного плана в Прикамье, передает журнал «Буддизм России». «В Пермском крае появился первый затворный дом для ретритов (духовных практик — прим. URA.RU). Он находится в пяти километрах от музея деревянного зодчества под открытым небом „Хохловка“», — написано на странице издания в соцсети «ВКонтакте». В затворном доме уже провели порядка 40 ретритов. Идея его создания появилась в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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