Буддийский монах организовал затворный дом рядом с пермским музеем «Хохловка». Фото

24 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Затворный дом открыт для посещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Буддийский монах, доктор буддийской философии Аджан Лугмопа организовал затворный дом для размышлений, молитв или медитаций. Он расположен в деревне возле этномузея «Хохловка». Это первое строение подобного плана в Прикамье, передает журнал «Буддизм России». «В Пермском крае появился первый затворный дом для ретритов (духовных практик — прим. URA.RU). Он находится в пяти километрах от музея деревянного зодчества под открытым небом „Хохловка“», — написано на странице издания в соцсети «ВКонтакте». В затворном доме уже провели порядка 40 ретритов. Идея его создания появилась в 2022 году. Затворный дом расположен в деревне с несколькими жителями Фото: группа VK журнала «Буддизм России», https://vk.com/buddhismofrussia

Буддийский монах, доктор буддийской философии Аджан Лугмопа организовал затворный дом для размышлений, молитв или медитаций. Он расположен в деревне возле этномузея «Хохловка». Это первое строение подобного плана в Прикамье, передает журнал «Буддизм России». «В Пермском крае появился первый затворный дом для ретритов (духовных практик — прим. URA.RU). Он находится в пяти километрах от музея деревянного зодчества под открытым небом „Хохловка“», — написано на странице издания в соцсети «ВКонтакте». В затворном доме уже провели порядка 40 ретритов. Идея его создания появилась в 2022 году.