Байден разрешил подвергать президентов США судебному преследованию

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым президенты могут быть освобождены от судебного преследования Фото:

Президенты США могут подвергаться судебному преследованию. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Байден сказал, что он не может придумать ни одной причины, по которой президенты должны получить абсолютный иммунитет от судебного преследования», — написало агентство Bloomberg. Президент высказался об этом после того, как суд отказался ускорить принятие решения по делу об иммунитете бывшего главы США Дональда Трампа.

Бывший президент накануне потребовал иммунитет от судебного разбирательства по делу о попытке отменить собственное поражение на выборах 2020 года. Он попросил суд о немедленном рассмотрении вопроса, однако там ему отказали.

Ранее Трампу предъявили обвинение, касающееся предполагаемых попыток повлиять на итоги выборов 2020 года. Поводом стал телефонный звонок Трампа в январе 2021 года, во время которого политик предлагал госсекретарю Джорджии помочь «найти 11 780 голосов», передает «Национальная служба новостей».

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Президенты США могут подвергаться судебному преследованию. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Байден сказал, что он не может придумать ни одной причины, по которой президенты должны получить абсолютный иммунитет от судебного преследования», — написало агентство Bloomberg. Президент высказался об этом после того, как суд отказался ускорить принятие решения по делу об иммунитете бывшего главы США Дональда Трампа. Бывший президент накануне потребовал иммунитет от судебного разбирательства по делу о попытке отменить собственное поражение на выборах 2020 года. Он попросил суд о немедленном рассмотрении вопроса, однако там ему отказали. Ранее Трампу предъявили обвинение, касающееся предполагаемых попыток повлиять на итоги выборов 2020 года. Поводом стал телефонный звонок Трампа в январе 2021 года, во время которого политик предлагал госсекретарю Джорджии помочь «найти 11 780 голосов», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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