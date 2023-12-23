23 декабря 2023
22 декабря 2023

Пожарные спасли 100 свиней, когда загорелась ферма в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинина, свинья, домашний скот, туша свиньи
Животные выжили благодаря действиям пожарных Фото:

Во время пожара в деревне Кочарино Курганской области были спасены 100 животных. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

«В деревне Кочарино горит свиноферма. Огнем объято 100 квадратных метров. Пожар локализован. На месте работают девять специалистов и четыре единицы техники», — указано в telegram-канале ведомства.

На момент публикации открытое горение было ликвидировано. В огне погибли 20 животных, отметили спасатели.

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Во время пожара в деревне Кочарино Курганской области были спасены 100 животных. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России. «В деревне Кочарино горит свиноферма. Огнем объято 100 квадратных метров. Пожар локализован. На месте работают девять специалистов и четыре единицы техники», — указано в telegram-канале ведомства. На момент публикации открытое горение было ликвидировано. В огне погибли 20 животных, отметили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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