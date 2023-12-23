Животные выжили благодаря действиям пожарных
Во время пожара в деревне Кочарино Курганской области были спасены 100 животных. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.
«В деревне Кочарино горит свиноферма. Огнем объято 100 квадратных метров. Пожар локализован. На месте работают девять специалистов и четыре единицы техники», — указано в telegram-канале ведомства.
На момент публикации открытое горение было ликвидировано. В огне погибли 20 животных, отметили спасатели.
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