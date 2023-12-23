Подросток, обвиняемый в изнасиловании детей, бежал из екатеринбургской спецшколы не один

Из спецшколы Екатеринбурга сбежали два подростка — фигуранты скандального дела

24 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Один из парней находится под подпиской о невыезде, второму тоже запрещено самовольно покидать спецшколу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над младшими детьми, сбежал из 124-й екатеринбургской спецшколы не один. С ним был его ровесник, который проходит свидетелем по скандальному делу. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Из спецшколы сбежало двое парней — вместе с обвиняемым был его ровесник, тоже 16-летний подросток. Они оба из поселка Малышева под Асбестом. У ребят могут быть при себе деньги: накануне побега мать одного из них перечислила на карту бухгалтера сумму для своего сына», — рассказал собеседник агентства. По его словам, парни ушли в пятницу, 22 декабря, во второй половине дня. Они забрали со склада свою одежду, открыли двери спецшколы ключом и исчезли. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Ранее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявляли, что ведутся розыскные мероприятия, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев. «При этом никаких ориентировок на беглецов в местах общего скопления или в интернете не размещено. Почему-то накануне участковый явился домой к потерпевшем ребенку и спросил родителей, дома ли он», — удивился инсайдер. Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над младшими детьми, сбежал из 124-й екатеринбургской спецшколы не один. С ним был его ровесник, который проходит свидетелем по скандальному делу. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Из спецшколы сбежало двое парней — вместе с обвиняемым был его ровесник, тоже 16-летний подросток. Они оба из поселка Малышева под Асбестом. У ребят могут быть при себе деньги: накануне побега мать одного из них перечислила на карту бухгалтера сумму для своего сына», — рассказал собеседник агентства. По его словам, парни ушли в пятницу, 22 декабря, во второй половине дня. Они забрали со склада свою одежду, открыли двери спецшколы ключом и исчезли. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Ранее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявляли, что ведутся розыскные мероприятия, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев. «При этом никаких ориентировок на беглецов в местах общего скопления или в интернете не размещено. Почему-то накануне участковый явился домой к потерпевшем ребенку и спросил родителей, дома ли он», — удивился инсайдер. Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей.