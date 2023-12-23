Подросток, обвиняемый в изнасиловании детей, бежал из екатеринбургской спецшколы не один

Подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над младшими детьми, сбежал из 124-й екатеринбургской спецшколы не один. С ним был его ровесник, который проходит свидетелем по скандальному делу. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Из спецшколы сбежало двое парней — вместе с обвиняемым был его ровесник, тоже 16-летний подросток. Они оба из поселка Малышева под Асбестом. У ребят могут быть при себе деньги: накануне побега мать одного из них перечислила на карту бухгалтера сумму для своего сына», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, парни ушли в пятницу, 22 декабря, во второй половине дня. Они забрали со склада свою одежду, открыли двери спецшколы ключом и исчезли. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Ранее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявляли, что ведутся розыскные мероприятия, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев.
«При этом никаких ориентировок на беглецов в местах общего скопления или в интернете не размещено. Почему-то накануне участковый явился домой к потерпевшем ребенку и спросил родителей, дома ли он», — удивился инсайдер.
Скандал с изнасилованиями в спецшколе № 124 грянул весной. Тогда стало известно, что подростки в заведении закрытого типа издеваются над более младшими воспитанниками. «Товарищеские суды» якобы происходили с одобрения одного из воспитателей. Источники рассказывали, что он призывал наказывать и «опускать» провинившихся детей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.