22 декабря 2023

Из спецшколы Екатеринбурга сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, подростки, зеки, дети, уголовники, зэк, колония для несовершеннолетних, детская колония, зэки, кировградская колония для несовершеннолетних
Парень находился под подпиской, а теперь объявлен в розыск (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Из спецшколы № 124 сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. 16-летний парень объявлен в розыск, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию.

«Подросток самовольно покинул учреждение, хотя находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ему были созданы такие условия, что он смог спокойно уйти», — сказал собеседник агентства.

Где сейчас находится беглец, неизвестно: в Екатеринбурге, родном Асбесте или другом городе. Он объявлен в розыск. Ранее другой подозреваемый уже сбегал из спецшколы. Он был пойман и помещен под арест. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу городского УМВД, ответ на момент публикации получен не был.

Скандал о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы № 124 разразился весной. Тогда стало известно о так называемых «товарищеских судах», которые старшие подростки устраивали над младшими детьми. Все это происходило якобы с одобрения одного из педагогов, который подначивал «чухать и опускать» провинившихся.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из спецшколы № 124 сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. 16-летний парень объявлен в розыск, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «Подросток самовольно покинул учреждение, хотя находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ему были созданы такие условия, что он смог спокойно уйти», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится беглец, неизвестно: в Екатеринбурге, родном Асбесте или другом городе. Он объявлен в розыск. Ранее другой подозреваемый уже сбегал из спецшколы. Он был пойман и помещен под арест. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу городского УМВД, ответ на момент публикации получен не был. Скандал о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы № 124 разразился весной. Тогда стало известно о так называемых «товарищеских судах», которые старшие подростки устраивали над младшими детьми. Все это происходило якобы с одобрения одного из педагогов, который подначивал «чухать и опускать» провинившихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...