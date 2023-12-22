Из спецшколы Екатеринбурга сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии

23 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Парень находился под подпиской, а теперь объявлен в розыск (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Из спецшколы № 124 сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. 16-летний парень объявлен в розыск, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «Подросток самовольно покинул учреждение, хотя находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ему были созданы такие условия, что он смог спокойно уйти», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится беглец, неизвестно: в Екатеринбурге, родном Асбесте или другом городе. Он объявлен в розыск. Ранее другой подозреваемый уже сбегал из спецшколы. Он был пойман и помещен под арест. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу городского УМВД, ответ на момент публикации получен не был. Скандал о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы № 124 разразился весной. Тогда стало известно о так называемых «товарищеских судах», которые старшие подростки устраивали над младшими детьми. Все это происходило якобы с одобрения одного из педагогов, который подначивал «чухать и опускать» провинившихся.

Из спецшколы № 124 сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. 16-летний парень объявлен в розыск, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию. «Подросток самовольно покинул учреждение, хотя находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ему были созданы такие условия, что он смог спокойно уйти», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится беглец, неизвестно: в Екатеринбурге, родном Асбесте или другом городе. Он объявлен в розыск. Ранее другой подозреваемый уже сбегал из спецшколы. Он был пойман и помещен под арест. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу городского УМВД, ответ на момент публикации получен не был. Скандал о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы № 124 разразился весной. Тогда стало известно о так называемых «товарищеских судах», которые старшие подростки устраивали над младшими детьми. Все это происходило якобы с одобрения одного из педагогов, который подначивал «чухать и опускать» провинившихся.