Из спецшколы Екатеринбурга сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии

Из спецшколы № 124 сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. 16-летний парень объявлен в розыск, сообщил URA.RU источник, близкий к следствию.
«Подросток самовольно покинул учреждение, хотя находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ему были созданы такие условия, что он смог спокойно уйти», — сказал собеседник агентства.
Где сейчас находится беглец, неизвестно: в Екатеринбурге, родном Асбесте или другом городе. Он объявлен в розыск. Ранее другой подозреваемый уже сбегал из спецшколы. Он был пойман и помещен под арест. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу городского УМВД, ответ на момент публикации получен не был.
Скандал о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы № 124 разразился весной. Тогда стало известно о так называемых «товарищеских судах», которые старшие подростки устраивали над младшими детьми. Все это происходило якобы с одобрения одного из педагогов, который подначивал «чухать и опускать» провинившихся.
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