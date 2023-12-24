Стал известен соперник Путина от «Новых людей» на выборах-2024

Партия «Новые люди» выдвинула выборы-2024 вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Это стало известно по итогам предвыборного съезда.
«Единым кандидатом в президенты от „Новых людей“ и партии „Роста“ станет Владислав Даванков», — передает telegram-канал «Кровавая барыня». Канал связан с журналисткой Ксенией Собчак.
Даванков окончил исторический факультет МГУ. Параллельно с учебой он работал курьером и агентом по недвижимости, поэтому он побывал во многих регионах России. После окончания обучения Даванков стал развивать бизнес, а затем ушел в политику. В 2020 году он участвовал в создании «Новых людей», а в 2023 году баллотировался на пост мэра Москвы.
В выборах-2024 собирается участвовать и президент России Владимир Путин, сообщает VSE42. Обо всех кандидатах на должность президента РФ ранее писало URA.RU.
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