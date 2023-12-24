Стал известен соперник Путина от «Новых людей» на выборах-2024

«Новые люди» выдвинули на выборы-2024 депутата Госдумы Даванкова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча представителей партии Новые люди с блогерами. Екатеринбург , даванков владислав
Владислав Даванков стал единым кандидатом от «Новых людей» и партии «Роста» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Партия «Новые люди» выдвинула выборы-2024 вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Это стало известно по итогам предвыборного съезда.

«Единым кандидатом в президенты от „Новых людей“ и партии „Роста“ станет Владислав Даванков», — передает telegram-канал «Кровавая барыня». Канал связан с журналисткой Ксенией Собчак.

Даванков окончил исторический факультет МГУ. Параллельно с учебой он работал курьером и агентом по недвижимости, поэтому он побывал во многих регионах России. После окончания обучения Даванков стал развивать бизнес, а затем ушел в политику. В 2020 году он участвовал в создании «Новых людей», а в 2023 году баллотировался на пост мэра Москвы.

В выборах-2024 собирается участвовать и президент России Владимир Путин, сообщает VSE42. Обо всех кандидатах на должность президента РФ ранее писало URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Новые люди» выдвинула выборы-2024 вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Это стало известно по итогам предвыборного съезда. «Единым кандидатом в президенты от „Новых людей“ и партии „Роста“ станет Владислав Даванков», — передает telegram-канал «Кровавая барыня». Канал связан с журналисткой Ксенией Собчак. Даванков окончил исторический факультет МГУ. Параллельно с учебой он работал курьером и агентом по недвижимости, поэтому он побывал во многих регионах России. После окончания обучения Даванков стал развивать бизнес, а затем ушел в политику. В 2020 году он участвовал в создании «Новых людей», а в 2023 году баллотировался на пост мэра Москвы. В выборах-2024 собирается участвовать и президент России Владимир Путин, сообщает VSE42. Обо всех кандидатах на должность президента РФ ранее писало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...