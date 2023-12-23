Причина задержки рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 24 декабря задержали почти на сутки рейс WZ-1003 авиакомпании Red Wings в Томск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета RRJ-95LR из Екатеринбурга был назначен на 24 декабря в 04:35 часа. Посадка в аэропорту Томска планировалась в 09:00 часов по местному времени. Вылет авиарейса WZ-1003 задержан до 25 декабря 02:10 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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