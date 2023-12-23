23 декабря 2023

В Екатеринбурге почти на сутки задержали авиарейс в Томск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, пульт управления, ред вингс, кабина самолета, сухой суперджет, панель управления, подготовка к полету, ssj100, кабина пилота, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 24 декабря задержали почти на сутки рейс WZ-1003 авиакомпании Red Wings в Томск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета RRJ-95LR из Екатеринбурга был назначен на 24 декабря в 04:35 часа. Посадка в аэропорту Томска планировалась в 09:00 часов по местному времени. Вылет авиарейса WZ-1003 задержан до 25 декабря 02:10 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 24 декабря задержали почти на сутки рейс WZ-1003 авиакомпании Red Wings в Томск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета RRJ-95LR из Екатеринбурга был назначен на 24 декабря в 04:35 часа. Посадка в аэропорту Томска планировалась в 09:00 часов по местному времени. Вылет авиарейса WZ-1003 задержан до 25 декабря 02:10 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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