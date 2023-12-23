При помощи собранного в Кургане БТРа подразделение связи тульских десантников скрытно передислоцировалось на передовую позицию, что решило исход боя. О зачистке опорных пунктов ВСУ на артемовском направлении рассказала пресс-служба Минобороны России.
«Было принято решение о срочном развертывании вблизи передовых позиций мобильного комплекта защищенной связи с привязкой к спутниковой системе. Гвардейцы-связисты оперативно и скрытно выдвинулись на БТР-МДМ „Ракушка“ в указанный район <…> и обеспечили бесперебойное управление боем», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Связисты координируют действия формирований российских военных на передовой. ВСУ используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить сигналы станций.
БТР-МДМ «Ракушка» производят на «Курганмашзаводе». В зоне проведения спецоперации они позволяют спасать раненых. Ранее URA.RU писало о российских солдатах, которые успешно отражают многочисленные атаки ВСУ при поддержке бронетехники, собранной в Кургане.
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