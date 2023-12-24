Стала известна причина убийства московской проститутки маньяком из Узбекистана

Shot: Варакин заявил, что убил проститутку из-за наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Силовики никого не впускают в «Вечный зов», где было совершено убийство Фото:
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В Москве задержан серийный убийца проституток

В ходе допроса серийный убийца проституток Алексей Варакин заявил, что одна из жертв якобы предлагала ему наркотики. По его словам преступника, это разозлило его, пишет telegram-канал Shot.

«Варакин заявил в ходе допроса, что проститутка незадолго до убийства предлагала ему наркотики. Это якобы вывело мужчину из себя, он схватился за нож и перерезал ей горло. А потом обезглавил и скрылся с места преступления», — говорится в материале.

На данный момент сотрудники полиции работают на месте второго убийства, которое было совершено в гостинице «Вечный зов». Комната, где все произошло, занавешена шторами, а в здание никого не пускают.

Варакин недавно освободился из психбольницы. Туда он попал после того, как в 2010 году убил двух проституток. Всю информацию о жертвах преступника ранее писало URA.RU.

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В ходе допроса серийный убийца проституток Алексей Варакин заявил, что одна из жертв якобы предлагала ему наркотики. По его словам преступника, это разозлило его, пишет telegram-канал Shot. «Варакин заявил в ходе допроса, что проститутка незадолго до убийства предлагала ему наркотики. Это якобы вывело мужчину из себя, он схватился за нож и перерезал ей горло. А потом обезглавил и скрылся с места преступления», — говорится в материале. На данный момент сотрудники полиции работают на месте второго убийства, которое было совершено в гостинице «Вечный зов». Комната, где все произошло, занавешена шторами, а в здание никого не пускают. Варакин недавно освободился из психбольницы. Туда он попал после того, как в 2010 году убил двух проституток. Всю информацию о жертвах преступника ранее писало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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