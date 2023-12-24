Маньяк из Узбекистана жестоко убивал проституток в России с 2010 года: что известно

Shot: серийный убийца проституток Варакин пытался отрезать жертвам головы

24 декабря 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Алексей Варакин убил четверых девушек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Москве задержан серийный убийца проституток Серийный убийца проституток Алексей Варакин с 2010 года «охотится» за девушками. За это время от его рук погибли четверо. URA.RU подробно рассказывает про каждый случай. Первые преступления В 2010 году Варакин убил двух девушек, которые работали в эскорте. До преступления он хотел их обокрасть. Преступления были совершены в Санкт-Петербурге. Тогда его осудили за двойное убийство и отправили в психбольницу. Telegram-канал Shot пишет, что мужчина страдает психическим расстройством. Новые убийства после освобождения В 2023 году Варакина освободили из психбольницы. После этого он отправился искать новые жертвы. В ночь с 23 на 24 декабря он убил в Мукомольном проезде в центре Москвы 25-летнюю Владу. Девушка предлагала интим-услуги. Во время роковой ночи Варакин оказался у девушки на съемной квартире. Фотография Влады, которая стала жертвой Варакина Фото: telegram-канал Shot / https://t.me/shot_shot/60756 Есть несколько версий. Первая гласит, что после секса Варакин хотел остаться у Влады до утра. Однако девушке это не понравилось. Завязалась ссора, в разгар которой проститутка погибла. Вторая версия гласит, что клиент и Влада не смогли договориться по цене. Дело в том, что час работы днем Влады стоит 10 000 рублей, а ночью уж 15 000. Следователи нашли еще один труп Во время допроса Варакин признался еще в одном преступлении. Труп девушки был найден в парке-усадьбе в Измайлово, сообщает «Комсомольская правда». Shot пишет, что преступление было совершенно в одной из гостиниц Москвы. Личность второй девушки установить не удалось. По данным источников, Варакин пытался отрезать головы двум последним жертвам. Это получилось у него только с одной. До приезда полиции Варакин пытался покончить с собой. Что известно об «охотнике» на проституток Варакину 34 года. Родился он в Узбекистане, в Ташкенте. За убийства в 2010 году он был отправлен в психбольницу. После освобождения он снова стал «охотиться» на проституток. У него нет официальной работы и регистрации в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Серийный убийца проституток Алексей Варакин с 2010 года «охотится» за девушками. За это время от его рук погибли четверо. URA.RU подробно рассказывает про каждый случай. В 2010 году Варакин убил двух девушек, которые работали в эскорте. До преступления он хотел их обокрасть. Преступления были совершены в Санкт-Петербурге. Тогда его осудили за двойное убийство и отправили в психбольницу. Telegram-канал Shot пишет, что мужчина страдает психическим расстройством. В 2023 году Варакина освободили из психбольницы. После этого он отправился искать новые жертвы. В ночь с 23 на 24 декабря он убил в Мукомольном проезде в центре Москвы 25-летнюю Владу. Девушка предлагала интим-услуги. Во время роковой ночи Варакин оказался у девушки на съемной квартире. Есть несколько версий. Первая гласит, что после секса Варакин хотел остаться у Влады до утра. Однако девушке это не понравилось. Завязалась ссора, в разгар которой проститутка погибла. Вторая версия гласит, что клиент и Влада не смогли договориться по цене. Дело в том, что час работы днем Влады стоит 10 000 рублей, а ночью уж 15 000. Во время допроса Варакин признался еще в одном преступлении. Труп девушки был найден в парке-усадьбе в Измайлово, сообщает «Комсомольская правда». Shot пишет, что преступление было совершенно в одной из гостиниц Москвы. Личность второй девушки установить не удалось. По данным источников, Варакин пытался отрезать головы двум последним жертвам. Это получилось у него только с одной. До приезда полиции Варакин пытался покончить с собой. Варакину 34 года. Родился он в Узбекистане, в Ташкенте. За убийства в 2010 году он был отправлен в психбольницу. После освобождения он снова стал «охотиться» на проституток. У него нет официальной работы и регистрации в России.