В Челябинске дорожники выключат светофоры на двух оживленных перекрестках

Светофоры отключат до 17:00
В Челябинске 25 декабря будут отключены два светофора по улице Блюхера и улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.
«Завтра, 25 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Блюхера — улица Воровского — улица Салтыкова, а также улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Первый светофор не будет работать с 9:00 до 17:00, второй — с 13:00 до 17:00.
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