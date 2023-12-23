В Челябинске дорожники выключат светофоры на двух оживленных перекрестках

Светофоры отключат до 17:00 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 25 декабря будут отключены два светофора по улице Блюхера и улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.

«Завтра, 25 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Блюхера — улица Воровского — улица Салтыкова, а также улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Первый светофор не будет работать с 9:00 до 17:00, второй — с 13:00 до 17:00.