23 декабря 2023

В Челябинске дорожники выключат светофоры на двух оживленных перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры отключат до 17:00
Светофоры отключат до 17:00 Фото:

В Челябинске 25 декабря будут отключены два светофора по улице Блюхера и улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.

«Завтра, 25 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Блюхера — улица Воровского — улица Салтыкова, а также улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Первый светофор не будет работать с 9:00 до 17:00, второй — с 13:00 до 17:00.

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В Челябинске 25 декабря будут отключены два светофора по улице Блюхера и улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 25 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках: улица Блюхера — улица Воровского — улица Салтыкова, а также улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Первый светофор не будет работать с 9:00 до 17:00, второй — с 13:00 до 17:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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