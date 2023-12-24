Baza: владелица салонов красоты на Lamborgini насмерть сбила человека в Москве

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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

В Москве на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП с участием владелицы салонов красоты Алены Грушки. Уточняется, что девушка на своем Lamborgini Urus сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, сообщает telegram-канал Baza.

«Lamborgini Urus насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве <…> По предварительным данным, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка», — сообщают авторы канала. Местный дептранс пишет, что на месте работают оперативные службы. Уточняется, что пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Движение в районе ДТП незначительно затруднено.

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В Москве на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП с участием владелицы салонов красоты Алены Грушки. Уточняется, что девушка на своем Lamborgini Urus сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, сообщает telegram-канал Baza. «Lamborgini Urus насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве <…> По предварительным данным, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка», — сообщают авторы канала. Местный дептранс пишет, что на месте работают оперативные службы. Уточняется, что пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Движение в районе ДТП незначительно затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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