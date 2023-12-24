Происшествия ДТП Baza: владелица салонов красоты на Lamborgini насмерть сбила человека в Москве 24 декабря 2023 в 22:40 Размер текста - 17 + На месте ДТП работают экстренные службы Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Москве на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП с участием владелицы салонов красоты Алены Грушки. Уточняется, что девушка на своем Lamborgini Urus сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, сообщает telegram-канал Baza. «Lamborgini Urus насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве <…> По предварительным данным, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка», — сообщают авторы канала. Местный дептранс пишет, что на месте работают оперативные службы. Уточняется, что пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Движение в районе ДТП незначительно затруднено. В Москве на Ленинградском шоссе произошло смертельное ДТП с участием владелицы салонов красоты Алены Грушки. Уточняется, что девушка на своем Lamborgini Urus сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, сообщает telegram-канал Baza. «Lamborgini Urus насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве <…> По предварительным данным, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка», — сообщают авторы канала. Местный дептранс пишет, что на месте работают оперативные службы. Уточняется, что пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Движение в районе ДТП незначительно затруднено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям