Военкор Астрахань: ВС РФ полностью освободили Марьинку

Дмитрий Астрахань заявил о полном освобождении Марьинки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Марьинка полностью освобождена. Об этом сообщил военкор Дмитрий Астрахань.
«Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью», — написал Дмитрий Астрахань в своем telegram-канале. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город, которые шли почти 10 лет, прекратились.
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