Военкор Астрахань: ВС РФ полностью освободили Марьинку

24 декабря 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Астрахань заявил о полном освобождении Марьинки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Марьинка полностью освобождена. Об этом сообщил военкор Дмитрий Астрахань. «Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью», — написал Дмитрий Астрахань в своем telegram-канале. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город, которые шли почти 10 лет, прекратились.

Марьинка полностью освобождена. Об этом сообщил военкор Дмитрий Астрахань. «Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью», — написал Дмитрий Астрахань в своем telegram-канале. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город, которые шли почти 10 лет, прекратились.