Военкор Астрахань: ВС РФ полностью освободили Марьинку

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Дмитрий Астрахань заявил о полном освобождении Марьинки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Марьинка полностью освобождена. Об этом сообщил военкор Дмитрий Астрахань.

«Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью», — написал Дмитрий Астрахань в своем telegram-канале. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город, которые шли почти 10 лет, прекратились.

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Марьинка полностью освобождена. Об этом сообщил военкор Дмитрий Астрахань. «Марьинка полностью освобождена! Да, на этот раз полностью», — написал Дмитрий Астрахань в своем telegram-канале. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город, которые шли почти 10 лет, прекратились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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