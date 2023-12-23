ЯНАО попал в ТОП-7 мест России для путешествия за зимней сказкой

Салехард попал семерку лучших мест России для путешествия за зимней сказкой благодаря волшебнику Ямал Ири. Об этом рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
«Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой. <…> Одно из них — Салехард, где проживает один из самых северных волшебников Ямал Ири», — передает их слова РИА Новости.
Ямальский волшебник ходит в традиционной одежде северных народов, заплетает волосы и бороду в косички, путешествует на упряжке из оленей и живет в традиционном чуме. Одним из его основных атрибутов является бубен. Он нужен чтобы избавлять от дурных мыслей и делать людей добрее.
URA.RU рассказывало подробно о том, кто такой Ямал Ири. В рассказе упоминалось состояние его резиденции и задачи, которые должен выполнять волшебник.
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