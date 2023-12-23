23 декабря 2023
22 декабря 2023

ЯНАО попал в ТОП-7 мест России для путешествия за зимней сказкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал-Ири, дед мороз, ямал ири
Ямал Ири помог Салехарду попасть в ТОП Фото:

Салехард попал семерку лучших мест России для путешествия за зимней сказкой благодаря волшебнику Ямал Ири. Об этом рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

«Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой. <…> Одно из них — Салехард, где проживает один из самых северных волшебников Ямал Ири», — передает их слова РИА Новости.

Ямальский волшебник ходит в традиционной одежде северных народов, заплетает волосы и бороду в косички, путешествует на упряжке из оленей и живет в традиционном чуме. Одним из его основных атрибутов является бубен. Он нужен чтобы избавлять от дурных мыслей и делать людей добрее.

URA.RU рассказывало подробно о том, кто такой Ямал Ири. В рассказе упоминалось состояние его резиденции и задачи, которые должен выполнять волшебник.

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Салехард попал семерку лучших мест России для путешествия за зимней сказкой благодаря волшебнику Ямал Ири. Об этом рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. «Названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой. <…> Одно из них — Салехард, где проживает один из самых северных волшебников Ямал Ири», — передает их слова РИА Новости. Ямальский волшебник ходит в традиционной одежде северных народов, заплетает волосы и бороду в косички, путешествует на упряжке из оленей и живет в традиционном чуме. Одним из его основных атрибутов является бубен. Он нужен чтобы избавлять от дурных мыслей и делать людей добрее. URA.RU рассказывало подробно о том, кто такой Ямал Ири. В рассказе упоминалось состояние его резиденции и задачи, которые должен выполнять волшебник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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