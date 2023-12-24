24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

На курганской трассе два автомобиля улетели в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
ДТП произошло на курганской трассе (архивное фото) Фото:

На трассе Курган — Каргаполье в Курганской области две машины улетели в кювет. Видео с ДТП опубликовали в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Страшная авария. Трасса Курган — Каргаполье», — сообщили очевидцы. На опубликованном видео показано, как два автомобиля улетели в кювет, а на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Комментатор Мария Кузнецова рассказала, что в одной из машин находились трое мужчин. «Все живы», — уточнила она.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы узнать подробности. После получения ответа новость будет дополнена.

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На трассе Курган — Каргаполье в Курганской области две машины улетели в кювет. Видео с ДТП опубликовали в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Страшная авария. Трасса Курган — Каргаполье», — сообщили очевидцы. На опубликованном видео показано, как два автомобиля улетели в кювет, а на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Комментатор Мария Кузнецова рассказала, что в одной из машин находились трое мужчин. «Все живы», — уточнила она. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы узнать подробности. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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