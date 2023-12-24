ДТП произошло на курганской трассе (архивное фото)
На трассе Курган — Каргаполье в Курганской области две машины улетели в кювет. Видео с ДТП опубликовали в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Страшная авария. Трасса Курган — Каргаполье», — сообщили очевидцы. На опубликованном видео показано, как два автомобиля улетели в кювет, а на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Комментатор Мария Кузнецова рассказала, что в одной из машин находились трое мужчин. «Все живы», — уточнила она.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы узнать подробности. После получения ответа новость будет дополнена.
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