Набиуллина пообещала сохранить льготную ипотеку

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Эльвира Набиуллина сообщила, что темп роста ипотеки в 2024 вырастит на 7-12% Фото:

Льготная ипотека не станет экзотикой в 2024 году. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ипотека востребована в РФ, поэтому она продолжит свое действие в 2024 году.

«Экзотикой льготная ипотека не будет <…> А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заявила Набиуллина в беседе с РБК. По ее словам, безадресная массовая программа льготной ипотеки закончится в июле, однако адресная и семейная будут действовать, так как они востребованы.

Глава ЦБ отметила, что ипотека будет развиваться, несмотря на медленные темпы. По оценкам банка, рост может увеличиться на 7-12%. Она подчеркнула, что преимущество снижения темпов роста ипотечных кредитов будет в том, что уменьшится давление на рост цен недвижимости.

Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, передает RT. Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова сообщила, что для быстрого погашения ипотечного кредита, россиянам нужно больше зарабатывать. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что цены на жилую недвижимость в России постепенно начнут снижаться, передает «Национальная служба новостей».

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Льготная ипотека не станет экзотикой в 2024 году. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ипотека востребована в РФ, поэтому она продолжит свое действие в 2024 году. «Экзотикой льготная ипотека не будет <…> А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — заявила Набиуллина в беседе с РБК. По ее словам, безадресная массовая программа льготной ипотеки закончится в июле, однако адресная и семейная будут действовать, так как они востребованы. Глава ЦБ отметила, что ипотека будет развиваться, несмотря на медленные темпы. По оценкам банка, рост может увеличиться на 7-12%. Она подчеркнула, что преимущество снижения темпов роста ипотечных кредитов будет в том, что уменьшится давление на рост цен недвижимости. Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, передает RT. Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова сообщила, что для быстрого погашения ипотечного кредита, россиянам нужно больше зарабатывать. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что цены на жилую недвижимость в России постепенно начнут снижаться, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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