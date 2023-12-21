Россиянам посоветовали больше зарабатывать, чтобы быстро гасить ипотеку

Для быстрого погашения ипотечного кредита, россиянам нужно больше зарабатывать. Об этом сообщила финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова.
«Каждый день думайте над тем, как вы можете увеличить свой доход. Устраивайте мозговой штурм, накидывайте варианты», — заявила Волкова в беседе с «Известиями». По ее словам, если часто повторять данную практику, то появится результат.
Она порекомендовала делать дополнительный платеж в каждую дату платежа. Волкова отметила, что это поможет сэкономить от десяти до 30 месяцев платежей. Она также посоветовала использовать налоговые вычеты для погашения ипотеки.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (партнер Минэкономразвития) Наталья Казанцева сообщила, что объемы льготной ипотеки в 2024 году будут падать, россияне начнут банкротиться из-за повышения первоначального взноса. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому рост ставок по ипотеке при отказе от страхования будет ограничен, передает «Национальная служба новостей».
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