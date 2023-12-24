Челябинску остро не хватает поваров, дворников и врачей

HeadHunter: в Челябинске возник дефицит дворников, поваров и врачей

25 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Повара оказались в дефиците на рынке труда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Челябинску на рынке труда существенно не хватает поваров, дворников и врачей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится 0,4-0,7 резюме. «В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится только 0,4 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,7 резюме на вакансию), врачами и автомойщиками (по 0,8 резюме). В дефиците находятся зоотехники (0,9), автомеханики (1,1), слесари, уборщицы и разнорабочие (по 1,2 резюме на вакансию)», — заявили в HeadHunter. В среднем на одну вакансию в Челябинской области приходится 2,6 резюме. По оценкам аналитиков, текущая ситуация говорит о ярко выраженном кадровом голоде. Даже общероссийский показатель в 3,5 резюме отражает дисбаланс спроса и предложения. Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отметила разнонаправленные тенденции: вакансий за последний год стало больше, а резюме — меньше. Картина характерна для рабочих и работников умственного труда, для сотрудников с опытом и без. По мнению эксперта, кадровый дефицит останется в 2024 год и будет сохраняться в среднесрочной перспективе.

Челябинску на рынке труда существенно не хватает поваров, дворников и врачей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится 0,4-0,7 резюме. «В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится только 0,4 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,7 резюме на вакансию), врачами и автомойщиками (по 0,8 резюме). В дефиците находятся зоотехники (0,9), автомеханики (1,1), слесари, уборщицы и разнорабочие (по 1,2 резюме на вакансию)», — заявили в HeadHunter. В среднем на одну вакансию в Челябинской области приходится 2,6 резюме. По оценкам аналитиков, текущая ситуация говорит о ярко выраженном кадровом голоде. Даже общероссийский показатель в 3,5 резюме отражает дисбаланс спроса и предложения. Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отметила разнонаправленные тенденции: вакансий за последний год стало больше, а резюме — меньше. Картина характерна для рабочих и работников умственного труда, для сотрудников с опытом и без. По мнению эксперта, кадровый дефицит останется в 2024 год и будет сохраняться в среднесрочной перспективе.