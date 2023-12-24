24 декабря 2023
23 декабря 2023

Челябинску остро не хватает поваров, дворников и врачей

HeadHunter: в Челябинске возник дефицит дворников, поваров и врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на комбинат школьного питания. Сургут, печенье, кондитер, повар, кухня, приготовление еды
Повара оказались в дефиците на рынке труда Фото:

Челябинску на рынке труда существенно не хватает поваров, дворников и врачей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится 0,4-0,7 резюме.

«В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится только 0,4 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,7 резюме на вакансию), врачами и автомойщиками (по 0,8 резюме). В дефиците находятся зоотехники (0,9), автомеханики (1,1), слесари, уборщицы и разнорабочие (по 1,2 резюме на вакансию)», — заявили в HeadHunter.

В среднем на одну вакансию в Челябинской области приходится 2,6 резюме. По оценкам аналитиков, текущая ситуация говорит о ярко выраженном кадровом голоде. Даже общероссийский показатель в 3,5 резюме отражает дисбаланс спроса и предложения.

Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отметила разнонаправленные тенденции: вакансий за последний год стало больше, а резюме — меньше. Картина характерна для рабочих и работников умственного труда, для сотрудников с опытом и без. По мнению эксперта, кадровый дефицит останется в 2024 год и будет сохраняться в среднесрочной перспективе.

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Челябинску на рынке труда существенно не хватает поваров, дворников и врачей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится 0,4-0,7 резюме. «В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится только 0,4 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,7 резюме на вакансию), врачами и автомойщиками (по 0,8 резюме). В дефиците находятся зоотехники (0,9), автомеханики (1,1), слесари, уборщицы и разнорабочие (по 1,2 резюме на вакансию)», — заявили в HeadHunter. В среднем на одну вакансию в Челябинской области приходится 2,6 резюме. По оценкам аналитиков, текущая ситуация говорит о ярко выраженном кадровом голоде. Даже общероссийский показатель в 3,5 резюме отражает дисбаланс спроса и предложения. Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отметила разнонаправленные тенденции: вакансий за последний год стало больше, а резюме — меньше. Картина характерна для рабочих и работников умственного труда, для сотрудников с опытом и без. По мнению эксперта, кадровый дефицит останется в 2024 год и будет сохраняться в среднесрочной перспективе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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