«Слово пацана» стал лучшим сериалом года

25 декабря 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев не гарантирует продолжения сериала Фото: пресс-служба «Ростелеком» Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев. «Главные составляющие успеха „Слова пацана“ — это, все-таки, закрученная драматургия, яростный надрыв, с которым живут юные и дерзкие герои улиц, и максимальное правдоподобие в кадре», — говорится в материале Mail.ru. Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев сообщил, что команда до конца не понимает, почему сериал вызвал ажиотаж в обществе. Он не дает гарантии, что будут съемки второго сезона. По его словам, это зависит только от режиссера Жоры Крыжовникова. Однако Золотарев подчеркнул, что история в сериале предполагает продолжение. Ранее Жора Крыжовников сообщил, что Рузиль Минекаев был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Маэстро российской музыки Игорь Крутой также отметил свою причастность к сериалу «Слово пацана», передают « Дни.ру». Прозвучавшая в сериале песня «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ» стала лидером мирового хит-парада Shazam, передает «Ридус».

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев. «Главные составляющие успеха „Слова пацана“ — это, все-таки, закрученная драматургия, яростный надрыв, с которым живут юные и дерзкие герои улиц, и максимальное правдоподобие в кадре», — говорится в материале Mail.ru. Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев сообщил, что команда до конца не понимает, почему сериал вызвал ажиотаж в обществе. Он не дает гарантии, что будут съемки второго сезона. По его словам, это зависит только от режиссера Жоры Крыжовникова. Однако Золотарев подчеркнул, что история в сериале предполагает продолжение. Ранее Жора Крыжовников сообщил, что Рузиль Минекаев был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Маэстро российской музыки Игорь Крутой также отметил свою причастность к сериалу «Слово пацана», передают «Дни.ру». Прозвучавшая в сериале песня «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ» стала лидером мирового хит-парада Shazam, передает «Ридус».