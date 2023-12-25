«Слово пацана» стал лучшим сериалом года

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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев не гарантирует продолжения сериала
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев не гарантирует продолжения сериала Фото:

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев.

«Главные составляющие успеха „Слова пацана“ — это, все-таки, закрученная драматургия, яростный надрыв, с которым живут юные и дерзкие герои улиц, и максимальное правдоподобие в кадре», — говорится в материале Mail.ru. Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев сообщил, что команда до конца не понимает, почему сериал вызвал ажиотаж в обществе. Он не дает гарантии, что будут съемки второго сезона. По его словам, это зависит только от режиссера Жоры Крыжовникова. Однако Золотарев подчеркнул, что история в сериале предполагает продолжение.

Ранее Жора Крыжовников сообщил, что Рузиль Минекаев был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Маэстро российской музыки Игорь Крутой также отметил свою причастность к сериалу «Слово пацана», передают «Дни.ру». Прозвучавшая в сериале песня «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ» стала лидером мирового хит-парада Shazam, передает «Ридус».

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Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Любимым персонажем среди зрителей стал Марат Адидас-младший, чью роль исполнил молодой актер Рузиль Минекаев. «Главные составляющие успеха „Слова пацана“ — это, все-таки, закрученная драматургия, яростный надрыв, с которым живут юные и дерзкие герои улиц, и максимальное правдоподобие в кадре», — говорится в материале Mail.ru. Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев сообщил, что команда до конца не понимает, почему сериал вызвал ажиотаж в обществе. Он не дает гарантии, что будут съемки второго сезона. По его словам, это зависит только от режиссера Жоры Крыжовникова. Однако Золотарев подчеркнул, что история в сериале предполагает продолжение. Ранее Жора Крыжовников сообщил, что Рузиль Минекаев был первым утвержденным актером в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Маэстро российской музыки Игорь Крутой также отметил свою причастность к сериалу «Слово пацана», передают «Дни.ру». Прозвучавшая в сериале песня «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ» стала лидером мирового хит-парада Shazam, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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