24 декабря 2023
23 декабря 2023

Пермские таксисты под Новый год остались без заработка

© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре снизился спрос на услуги такси
В декабре снизился спрос на услуги такси Фото:

В преддверии новогодних праздников таксисты Перми теряют привычный заработок. Это происходит из-за снижения спроса на услуги перевозок, рассказали URA.RU водители.

«Ажиотажа на такси, как ни странно, нет. Если кто-то думает, что перед Новым годом таксисты „гребут деньги лопатой“, то боюсь их разочаровать — заказов совсем немного», — отметил собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.

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В преддверии новогодних праздников таксисты Перми теряют привычный заработок. Это происходит из-за снижения спроса на услуги перевозок, рассказали URA.RU водители. «Ажиотажа на такси, как ни странно, нет. Если кто-то думает, что перед Новым годом таксисты „гребут деньги лопатой“, то боюсь их разочаровать — заказов совсем немного», — отметил собеседник агентства. Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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