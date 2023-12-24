Пермские таксисты под Новый год остались без заработка

25 декабря 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

В декабре снизился спрос на услуги такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU В преддверии новогодних праздников таксисты Перми теряют привычный заработок. Это происходит из-за снижения спроса на услуги перевозок, рассказали URA.RU водители. «Ажиотажа на такси, как ни странно, нет. Если кто-то думает, что перед Новым годом таксисты „гребут деньги лопатой“, то боюсь их разочаровать — заказов совсем немного», — отметил собеседник агентства. Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.

В преддверии новогодних праздников таксисты Перми теряют привычный заработок. Это происходит из-за снижения спроса на услуги перевозок, рассказали URA.RU водители. «Ажиотажа на такси, как ни странно, нет. Если кто-то думает, что перед Новым годом таксисты „гребут деньги лопатой“, то боюсь их разочаровать — заказов совсем немного», — отметил собеседник агентства. Другой источник сообщил, что водителям не удалось подзаработать даже в аномальные морозы. Вопреки ожиданиям, спрос на услуги такси не увеличился. Аналогичная ситуация сложилась в сфере доставки. Курьеры сообщили, что в ноябре заказов было намного больше, чем в декабре. «Осенью приходилось работать без выходных, а предновогодний месяц не стал сверхдоходным», — отметил собеседник.