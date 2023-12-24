Сургутяне раскупили VIP-билеты на комедийный спектакль звезд «Уральских пельменей»

Актеры Роман Постовалов и Олег Акулич покажут в ХМАО комедию «Ни дать, ни зять!»

25 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Сургутяне раскупили билеты в VIP-ложи на спектакль «Ни дать, ни зять!», который покажут актеры из «Уральских пельменей» Фото: Иван Кабанов © URA.RU (фото из архива) Жители Сургута раскупили билеты в VIP-ложи на комедийный спектакль «Ни дать, ни зять!», который покажут актеры из «Уральских пельменей» Роман Постовалов, Олег Акулич и Илана Юрьева. Представление состоится в феврале 2024 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.



«Актеры из шоу „Уральские пельмени“ сыграют не в шоу, а в большой уморительной комедии „Ни дать, ни зять!“ вместе с известными актерами московских театров. Веселая комедия основана на реальных событиях. А главное, здесь много до боли знакомых проблем: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная „любовь“ тещи и зятя», — говорится в афише. На момент публикации все VIP-билеты оказались раскуплены.



Зимой на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, концерт резидента «Stand Up на ТНТ» Павла Дедищева в Сургуте. А в Ханты-Мансийске и Нижневартовске актеры театра танца из Санкт-Петербурга покажут шоу под дождем.



Ранее URA.RU сообщало, что звезды сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Мария Шекунова выступили в ХМАО с комедией «Большой куш». Спектакли показали в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Жители Сургута раскупили билеты в VIP-ложи на комедийный спектакль «Ни дать, ни зять!», который покажут актеры из «Уральских пельменей» Роман Постовалов, Олег Акулич и Илана Юрьева. Представление состоится в феврале 2024 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Актеры из шоу „Уральские пельмени“ сыграют не в шоу, а в большой уморительной комедии „Ни дать, ни зять!“ вместе с известными актерами московских театров. Веселая комедия основана на реальных событиях. А главное, здесь много до боли знакомых проблем: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная „любовь“ тещи и зятя», — говорится в афише. На момент публикации все VIP-билеты оказались раскуплены. Зимой на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, концерт резидента «Stand Up на ТНТ» Павла Дедищева в Сургуте. А в Ханты-Мансийске и Нижневартовске актеры театра танца из Санкт-Петербурга покажут шоу под дождем. Ранее URA.RU сообщало, что звезды сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Мария Шекунова выступили в ХМАО с комедией «Большой куш». Спектакли показали в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.