Из Перми в конце декабря запустят рейсы в Египет

25 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Полетная программа продлится до 21 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из Перми с конца декабря запускают прямой рейс до египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась в расписании на сайте пермского аэропорта. Согласно информации на сайте «Большого Савино», первый вылет будет 28 декабря. До 21 марта будет совершено еще 8 вылетов с разницей в 10 дней. Перелеты осуществляет египетская компания AlMasria Universal Airlines. Ранее рейсами занималась российская Azur Air.

Из Перми с конца декабря запускают прямой рейс до египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась в расписании на сайте пермского аэропорта. Согласно информации на сайте «Большого Савино», первый вылет будет 28 декабря. До 21 марта будет совершено еще 8 вылетов с разницей в 10 дней. Перелеты осуществляет египетская компания AlMasria Universal Airlines. Ранее рейсами занималась российская Azur Air.