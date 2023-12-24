Из Перми в конце декабря запустят рейсы в Египет

Полетная программа продлится до 21 марта
Из Перми с конца декабря запускают прямой рейс до египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась в расписании на сайте пермского аэропорта.
Согласно информации на сайте «Большого Савино», первый вылет будет 28 декабря. До 21 марта будет совершено еще 8 вылетов с разницей в 10 дней.
Перелеты осуществляет египетская компания AlMasria Universal Airlines. Ранее рейсами занималась российская Azur Air.
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