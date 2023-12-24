24 декабря 2023
23 декабря 2023

Из Перми в конце декабря запустят рейсы в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Полетная программа продлится до 21 марта Фото:

Из Перми с конца декабря запускают прямой рейс до египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась в расписании на сайте пермского аэропорта.

Согласно информации на сайте «Большого Савино», первый вылет будет 28 декабря. До 21 марта будет совершено еще 8 вылетов с разницей в 10 дней.

Перелеты осуществляет египетская компания AlMasria Universal Airlines. Ранее рейсами занималась российская Azur Air.

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Из Перми с конца декабря запускают прямой рейс до египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Информация об этом появилась в расписании на сайте пермского аэропорта. Согласно информации на сайте «Большого Савино», первый вылет будет 28 декабря. До 21 марта будет совершено еще 8 вылетов с разницей в 10 дней. Перелеты осуществляет египетская компания AlMasria Universal Airlines. Ранее рейсами занималась российская Azur Air.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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