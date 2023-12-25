Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на зарплаты медикам

25 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

На софинанансирование зарплат выделено 7,5 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Российское правительство выделит в 2024 году 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о софинансировании расходов на зарплаты вновь трудоустраивающихся врачей и сотрудников среднего медперсонала. «Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — сказал Мишутин на встрече с вице-премьерами. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.

Российское правительство выделит в 2024 году 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о софинансировании расходов на зарплаты вновь трудоустраивающихся врачей и сотрудников среднего медперсонала. «Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — сказал Мишутин на встрече с вице-премьерами. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.