Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на зарплаты медикам

На софинанансирование зарплат выделено 7,5 млрд рублей
Российское правительство выделит в 2024 году 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о софинансировании расходов на зарплаты вновь трудоустраивающихся врачей и сотрудников среднего медперсонала.
«Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — сказал Мишутин на встрече с вице-премьерами. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.
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