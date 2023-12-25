Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на зарплаты медикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На софинанансирование зарплат выделено 7,5 млрд рублей
На софинанансирование зарплат выделено 7,5 млрд рублей Фото:

Российское правительство выделит в 2024 году 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о софинансировании расходов на зарплаты вновь трудоустраивающихся врачей и сотрудников среднего медперсонала.

«Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — сказал Мишутин на встрече с вице-премьерами. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское правительство выделит в 2024 году 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о софинансировании расходов на зарплаты вновь трудоустраивающихся врачей и сотрудников среднего медперсонала. «Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — сказал Мишутин на встрече с вице-премьерами. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...