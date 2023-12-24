В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярные глазные капли

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на глазные капли «Левомицетин»

25 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В свердловских аптеках не продают «Левомицетин» без рецепта Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В аптечных сетях Свердловской области фармацевты требуют с покупателей рецепт на глазные капли «Левомицетин». Раньше пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Левомицетин“ 0,25% — это глазные капли, которые предназначены для лечения различных инфекций глаз. Препарат часто назначают детям. Моей семилетней дочери врач поставил диагноз конъюнктивит. Помимо обычного промывания глаз фурацилином, посоветовал глазные капли. Конъюнктивитом дочка заболевает стабильно 3-4 раза в год. И единственные капли, которые всегда помогают — это „Левомицетин“. Раньше мне их просто продавали, даже не просили рецепт. Но на этот раз все иначе. Да, я знаю, что это препарат является антибиотиком и рецепт нужен, но просто раньше у меня его никогда не запрашивали. Так что пришлось топать до педиатра и просить бумажку», — сказала Елена Шадрина из Екатеринбурга. По словам другого собеседника URA.RU, запрашивать рецепт на «Левомицетин» начали полгода назад. «Кератит у меня, сколько я себя помню. Единственные капли, которые реально имеют продолжительный эффект — „Левомицетин“. В аптеке около дома фармацевты знали о моей болезни и поэтому не просили у меня рецепт на капли, что неудивительно, ведь столько лет я хожу за ними, как за хлебом. Однако где-то полгода назад у меня попросили рецепт. Первый раз за долгие годы. Если честно, я был очень удивлен. Пришлось посетить своего лечащего врача», — поделился житель Артемовского Сергей. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аптечных сетях Свердловской области фармацевты требуют с покупателей рецепт на глазные капли «Левомицетин». Раньше пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Левомицетин“ 0,25% — это глазные капли, которые предназначены для лечения различных инфекций глаз. Препарат часто назначают детям. Моей семилетней дочери врач поставил диагноз конъюнктивит. Помимо обычного промывания глаз фурацилином, посоветовал глазные капли. Конъюнктивитом дочка заболевает стабильно 3-4 раза в год. И единственные капли, которые всегда помогают — это „Левомицетин“. Раньше мне их просто продавали, даже не просили рецепт. Но на этот раз все иначе. Да, я знаю, что это препарат является антибиотиком и рецепт нужен, но просто раньше у меня его никогда не запрашивали. Так что пришлось топать до педиатра и просить бумажку», — сказала Елена Шадрина из Екатеринбурга. По словам другого собеседника URA.RU, запрашивать рецепт на «Левомицетин» начали полгода назад. «Кератит у меня, сколько я себя помню. Единственные капли, которые реально имеют продолжительный эффект — „Левомицетин“. В аптеке около дома фармацевты знали о моей болезни и поэтому не просили у меня рецепт на капли, что неудивительно, ведь столько лет я хожу за ними, как за хлебом. Однако где-то полгода назад у меня попросили рецепт. Первый раз за долгие годы. Если честно, я был очень удивлен. Пришлось посетить своего лечащего врача», — поделился житель Артемовского Сергей. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.