24 декабря 2023

Тюменские компании предупредили о скачке цен на мебель

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на мебель по индивидуальному заказу составит в среднем 10—15% Фото:

В Тюмени с нового года вырастет цена на изготовление корпусной мебели. Об этом URA.RU рассказала местный предприниматель Екатерина Дмитриева. По ее словам, рост составит в среднем 10—15%.

«Уже в декабре поставщики подняли цены на 10—15%, некоторые же делали повышение стоимости дважды. Проблема в том, что все сложнее становится с поставками материалов из Европы. Мало того, что растет цена, так и выбора становится все меньше», — рассказала предприниматель.

Екатерина Дмитриева утверждает, что рост цен напрямую зависит и от подорожания аренды и увеличения стоимости коммунальных услуг. По ее словам, закономерно, что цены в новом году вырастут, но предприниматели будут поднимать их постепенно, чтобы не шокировать заказчиков.

В поисках дорогой европейской фурнитуры предприниматели обращаются к популярным сервисам бесплатных объявлений. Там, по словам собеседницы агентства, можно найти комплектующие, но очень ограниченным тиражом. В основном, сейчас мебельщики вынуждены закупать материалы у российских и китайских поставщиков.

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В Тюмени с нового года вырастет цена на изготовление корпусной мебели. Об этом URA.RU рассказала местный предприниматель Екатерина Дмитриева. По ее словам, рост составит в среднем 10—15%. «Уже в декабре поставщики подняли цены на 10—15%, некоторые же делали повышение стоимости дважды. Проблема в том, что все сложнее становится с поставками материалов из Европы. Мало того, что растет цена, так и выбора становится все меньше», — рассказала предприниматель. Екатерина Дмитриева утверждает, что рост цен напрямую зависит и от подорожания аренды и увеличения стоимости коммунальных услуг. По ее словам, закономерно, что цены в новом году вырастут, но предприниматели будут поднимать их постепенно, чтобы не шокировать заказчиков. В поисках дорогой европейской фурнитуры предприниматели обращаются к популярным сервисам бесплатных объявлений. Там, по словам собеседницы агентства, можно найти комплектующие, но очень ограниченным тиражом. В основном, сейчас мебельщики вынуждены закупать материалы у российских и китайских поставщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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