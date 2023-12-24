Тюменские компании предупредили о скачке цен на мебель

25 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Рост цен на мебель по индивидуальному заказу составит в среднем 10—15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с нового года вырастет цена на изготовление корпусной мебели. Об этом URA.RU рассказала местный предприниматель Екатерина Дмитриева. По ее словам, рост составит в среднем 10—15%. «Уже в декабре поставщики подняли цены на 10—15%, некоторые же делали повышение стоимости дважды. Проблема в том, что все сложнее становится с поставками материалов из Европы. Мало того, что растет цена, так и выбора становится все меньше», — рассказала предприниматель. Екатерина Дмитриева утверждает, что рост цен напрямую зависит и от подорожания аренды и увеличения стоимости коммунальных услуг. По ее словам, закономерно, что цены в новом году вырастут, но предприниматели будут поднимать их постепенно, чтобы не шокировать заказчиков. В поисках дорогой европейской фурнитуры предприниматели обращаются к популярным сервисам бесплатных объявлений. Там, по словам собеседницы агентства, можно найти комплектующие, но очень ограниченным тиражом. В основном, сейчас мебельщики вынуждены закупать материалы у российских и китайских поставщиков.

В Тюмени с нового года вырастет цена на изготовление корпусной мебели. Об этом URA.RU рассказала местный предприниматель Екатерина Дмитриева. По ее словам, рост составит в среднем 10—15%. «Уже в декабре поставщики подняли цены на 10—15%, некоторые же делали повышение стоимости дважды. Проблема в том, что все сложнее становится с поставками материалов из Европы. Мало того, что растет цена, так и выбора становится все меньше», — рассказала предприниматель. Екатерина Дмитриева утверждает, что рост цен напрямую зависит и от подорожания аренды и увеличения стоимости коммунальных услуг. По ее словам, закономерно, что цены в новом году вырастут, но предприниматели будут поднимать их постепенно, чтобы не шокировать заказчиков. В поисках дорогой европейской фурнитуры предприниматели обращаются к популярным сервисам бесплатных объявлений. Там, по словам собеседницы агентства, можно найти комплектующие, но очень ограниченным тиражом. В основном, сейчас мебельщики вынуждены закупать материалы у российских и китайских поставщиков.