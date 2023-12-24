24 декабря 2023

Пермские власти заявили о положительном опыте ограничения продажи алкоголя

Благодаря запрету продажи алкоголя в Пермском крае сокращаются преступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря ограничению продажи алкоголя сокращаются преступления Фото:

Власти Пермского края планируют продлить полный запрет продажи алкоголя в регионе во время праздников муниципалитетов. В заключении минэкономразвития об оценке эффективности запрета указано, что благодаря таким мерам значительно сократилось совершение преступлений и правонарушений в состоянии опьянения.

«По данным органов местного самоуправления в 2016—2023 годах зарегистрированные преступления в состоянии алкогольного опьянения относительно 2016 года сократились на 94,6%. Также наблюдается снижение количество административных правонарушений относительно 2016 года на 59%», — говорится в документе.

Ограничения на продажу алкоголя во время муниципальных праздников вводятся пока в 29 территориях края. Во основном это дни города, дни молодежи или местные фестивали. Во время общенациональных праздников запрет действует везде без исключения.

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Власти Пермского края планируют продлить полный запрет продажи алкоголя в регионе во время праздников муниципалитетов. В заключении минэкономразвития об оценке эффективности запрета указано, что благодаря таким мерам значительно сократилось совершение преступлений и правонарушений в состоянии опьянения. «По данным органов местного самоуправления в 2016—2023 годах зарегистрированные преступления в состоянии алкогольного опьянения относительно 2016 года сократились на 94,6%. Также наблюдается снижение количество административных правонарушений относительно 2016 года на 59%», — говорится в документе. Ограничения на продажу алкоголя во время муниципальных праздников вводятся пока в 29 территориях края. Во основном это дни города, дни молодежи или местные фестивали. Во время общенациональных праздников запрет действует везде без исключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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