В Перми в Новый год общественный транспорт будет работать до утра

Автобусы будут ходить до 04:00 утра
В Перми в ночь на 1 января общественный транспорт будет работать до 4:00 часов утра. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.
«31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнет работать после 01:00», — сообщает администрация. Маршруты будут отправлять с интервалом в полчаса.
В Новый год будут ездить трамваи №4, 7 и 12 и автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Днем 1 января совершать поездки будут только половина парка общественного транспорта. Со 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.
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