24 декабря 2023

В Перми в Новый год общественный транспорт будет работать до утра

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, салон, автобус, пассажирский автобус
Автобусы будут ходить до 04:00 утра Фото:

В Перми в ночь на 1 января общественный транспорт будет работать до 4:00 часов утра. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.

«31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнет работать после 01:00», — сообщает администрация. Маршруты будут отправлять с интервалом в полчаса.

В Новый год будут ездить трамваи №4, 7 и 12 и автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Днем 1 января совершать поездки будут только половина парка общественного транспорта. Со 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.

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В Перми в ночь на 1 января общественный транспорт будет работать до 4:00 часов утра. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале. «31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнет работать после 01:00», — сообщает администрация. Маршруты будут отправлять с интервалом в полчаса. В Новый год будут ездить трамваи №4, 7 и 12 и автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Днем 1 января совершать поездки будут только половина парка общественного транспорта. Со 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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