В Перми в Новый год общественный транспорт будет работать до утра

25 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Автобусы будут ходить до 04:00 утра Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в ночь на 1 января общественный транспорт будет работать до 4:00 часов утра. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале. «31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнет работать после 01:00», — сообщает администрация. Маршруты будут отправлять с интервалом в полчаса. В Новый год будут ездить трамваи №4, 7 и 12 и автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Днем 1 января совершать поездки будут только половина парка общественного транспорта. Со 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.

В Перми в ночь на 1 января общественный транспорт будет работать до 4:00 часов утра. Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале. «31 декабря все маршруты будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Затем транспорт начнет работать после 01:00», — сообщает администрация. Маршруты будут отправлять с интервалом в полчаса. В Новый год будут ездить трамваи №4, 7 и 12 и автобусы №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Днем 1 января совершать поездки будут только половина парка общественного транспорта. Со 2 января автобусы и трамваи будут работать по расписанию выходного дня.