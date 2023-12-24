Два тюменских ресторана делят одного шеф-повара

В тюменском ресторане «Арбат» старого шеф-повара Владимира Баландина сменил новый — Андрей Харт, который также работает шефом в баре «Седло». Как рассказали URA.RU в администрации ресторана, несмотря на занятость Андрея, он уже успел ввести новое меню, с большим количеством мясных блюд.
«Причины ухода Владимира мы назвать не можем. Сейчас у нас шеф-повар Андрей Харт, он же работает шефом в ресторане „Седло“. Теперь у нас больше упор на мясные блюда, стейки. Концепцию мы особо не меняли», — сообщила URA.RU администратор ресторана.
Тюменцы неоднократно отмечали, что еда в ресторане оставляет желать лучшего. Так по сообщению горожанки, которая обратилась в редакцию URA.RU, ингредиенты в меню не соответствовали тем, что на тарелке. Вместо пасты с куриной грудкой и шампиньонами она получила пасту с куриным бедром и вешенками.
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