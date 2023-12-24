24 декабря 2023

Два тюменских ресторана делят одного шеф-повара

Новый шеф тюменского ресторана «Арбат» делает ставку на мясо
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с шеф-поваром Александром Каргиным. Екатеринбург, хмели сунели, баранина, блюдо, еда, мясо, повар, нож, кухня
Ранее тюменцы жаловались на качество приготовления блюд в ресторане «Арбат» Фото:

В тюменском ресторане «Арбат» старого шеф-повара Владимира Баландина сменил новый — Андрей Харт, который также работает шефом в баре «Седло». Как рассказали URA.RU в администрации ресторана, несмотря на занятость Андрея, он уже успел ввести новое меню, с большим количеством мясных блюд.

«Причины ухода Владимира мы назвать не можем. Сейчас у нас шеф-повар Андрей Харт, он же работает шефом в ресторане „Седло“. Теперь у нас больше упор на мясные блюда, стейки. Концепцию мы особо не меняли», — сообщила URA.RU администратор ресторана.

Тюменцы неоднократно отмечали, что еда в ресторане оставляет желать лучшего. Так по сообщению горожанки, которая обратилась в редакцию URA.RU, ингредиенты в меню не соответствовали тем, что на тарелке. Вместо пасты с куриной грудкой и шампиньонами она получила пасту с куриным бедром и вешенками.

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В тюменском ресторане «Арбат» старого шеф-повара Владимира Баландина сменил новый — Андрей Харт, который также работает шефом в баре «Седло». Как рассказали URA.RU в администрации ресторана, несмотря на занятость Андрея, он уже успел ввести новое меню, с большим количеством мясных блюд. «Причины ухода Владимира мы назвать не можем. Сейчас у нас шеф-повар Андрей Харт, он же работает шефом в ресторане „Седло“. Теперь у нас больше упор на мясные блюда, стейки. Концепцию мы особо не меняли», — сообщила URA.RU администратор ресторана. Тюменцы неоднократно отмечали, что еда в ресторане оставляет желать лучшего. Так по сообщению горожанки, которая обратилась в редакцию URA.RU, ингредиенты в меню не соответствовали тем, что на тарелке. Вместо пасты с куриной грудкой и шампиньонами она получила пасту с куриным бедром и вешенками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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