В Тюмени подписи за Путина собирают студенты и учителя

25 декабря 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Сбор подписей за регистрацию Владимира Путин проводят члены «Народного фронта» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В торговых центрах Тюмени проходит сбор подписей избирателей за регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты России. На пунктах сбора волонтеры из числа студентов местных вузов и учителей школ просят избирателей поставить подпись и заполнить данные паспорта. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом бомонде Тюмени. «В крупных торговых центрах Тюмени, где хороша посещаемость, проходит сбор подписей за регистрацию кандидатом в президенты Владимира Путина. Волонтеры — студенты, есть и учителя из школ, просят избирателей заполнить подписные листы. Обязательно у избирателя должен быть паспорт с собой», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что всего в России необходимо собрать более 315 тысяч подписей. На одном из пунктов сбора подписей в Тюмени волонтеры рассказали корреспонденту URA.RU, что у них есть четкие требования к заполнению подписных листов и они представляют «Народный фронт». «Я учитель и подменяю сейчас коллегу на сборе. Мне проще контролировать правильно ли заполнен подписной лист — нужно заполнить пять граф так, как информация записана в паспорте и избиратель должен поставить свою подпись», — рассказал сборщик подписей. В Тюмени работу сборщиков подписей координирует предвыборный штаб. Работу тюменского предвыборного штаба президента России Владимира Путина доверили курировать Народному учителю РФ Ольге Ройтблат, которую ранее отправили на почетную пенсию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В торговых центрах Тюмени проходит сбор подписей избирателей за регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты России. На пунктах сбора волонтеры из числа студентов местных вузов и учителей школ просят избирателей поставить подпись и заполнить данные паспорта. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом бомонде Тюмени. «В крупных торговых центрах Тюмени, где хороша посещаемость, проходит сбор подписей за регистрацию кандидатом в президенты Владимира Путина. Волонтеры — студенты, есть и учителя из школ, просят избирателей заполнить подписные листы. Обязательно у избирателя должен быть паспорт с собой», — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что всего в России необходимо собрать более 315 тысяч подписей. На одном из пунктов сбора подписей в Тюмени волонтеры рассказали корреспонденту URA.RU, что у них есть четкие требования к заполнению подписных листов и они представляют «Народный фронт». «Я учитель и подменяю сейчас коллегу на сборе. Мне проще контролировать правильно ли заполнен подписной лист — нужно заполнить пять граф так, как информация записана в паспорте и избиратель должен поставить свою подпись», — рассказал сборщик подписей. В Тюмени работу сборщиков подписей координирует предвыборный штаб. Работу тюменского предвыборного штаба президента России Владимира Путина доверили курировать Народному учителю РФ Ольге Ройтблат, которую ранее отправили на почетную пенсию.