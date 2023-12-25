Китайские инвесторы не спешат открывать крупные производства в Кургане. Инсайд

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Китайцы не спешат открывать крупный бизнес в Кургане Фото:

Бизнесмены из Китая не торопятся открывать в Курганской области крупные производства, потому что не видят в этом перспективы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, связанные с властями региона. По их словам, инвесторы рассматривают регион только в качестве транзита для торговли с более богатыми субъектами страны.

«Китайские инвесторы часто ездят в Курган, но не спешат открывать здесь бизнес. Не видят перспектив для масштабных проектов. Их привлекает только то, что регион находится на Транссибирской магистрали, что дает возможность работать на рынки соседних областей и других субъектов, в которых больше денег и возможностей», — рассказал инсайдер.

Другой источник отметил, что курганские власти это понимают и поэтому пытаются всячески завлечь китайских партнеров, регулярно показывая индустриальные парки и демонстрируя возможности местных предприятий. Однако дальше обоюдных бизнес-миссий дело пока не заходит, отметил собеседник агентства.

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Бизнесмены из Китая не торопятся открывать в Курганской области крупные производства, потому что не видят в этом перспективы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, связанные с властями региона. По их словам, инвесторы рассматривают регион только в качестве транзита для торговли с более богатыми субъектами страны. «Китайские инвесторы часто ездят в Курган, но не спешат открывать здесь бизнес. Не видят перспектив для масштабных проектов. Их привлекает только то, что регион находится на Транссибирской магистрали, что дает возможность работать на рынки соседних областей и других субъектов, в которых больше денег и возможностей», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что курганские власти это понимают и поэтому пытаются всячески завлечь китайских партнеров, регулярно показывая индустриальные парки и демонстрируя возможности местных предприятий. Однако дальше обоюдных бизнес-миссий дело пока не заходит, отметил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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