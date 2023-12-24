В отдаленные районы ЯНАО привезли православную святыню

Прихожанам в поселках Щучье и Белоярск привезли мощи святителя Луки Крымского

25 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

В Щучье и Белоярск впервые привезли мощи Луки Крымского Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отдаленные поселки ЯНАО Щучье и Белоярск иерей Сергей Кузнецов привез частицы мощей святителя Луки Крымского, хранящиеся в Окружной клинической больнице. Об этом рассказали в Салехардской епархии РПЦ. «Поездка была непростой — более четырех часов в пути по сложному зимнику. В небольшом поселковом храме-часовне Щучье на водосвятный молебен собралось 11 прихожан. Они были в восторге от того, что впервые в это поселение привезли великую святыню», — сообщили на странице епархии «ВКонтакте». В часовне было настолько холодно, что вода в чаше покрылась льдом. В Белоярске священник провел вечернюю молитву, а на следующий день совершил божественную литургию. Миссионерские мероприятия состоялись с 22 по 23 декабря.

В отдаленные поселки ЯНАО Щучье и Белоярск иерей Сергей Кузнецов привез частицы мощей святителя Луки Крымского, хранящиеся в Окружной клинической больнице. Об этом рассказали в Салехардской епархии РПЦ. «Поездка была непростой — более четырех часов в пути по сложному зимнику. В небольшом поселковом храме-часовне Щучье на водосвятный молебен собралось 11 прихожан. Они были в восторге от того, что впервые в это поселение привезли великую святыню», — сообщили на странице епархии «ВКонтакте». В часовне было настолько холодно, что вода в чаше покрылась льдом. В Белоярске священник провел вечернюю молитву, а на следующий день совершил божественную литургию. Миссионерские мероприятия состоялись с 22 по 23 декабря.