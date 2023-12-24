В отдаленные районы ЯНАО привезли православную святыню

В отдаленные поселки ЯНАО Щучье и Белоярск иерей Сергей Кузнецов привез частицы мощей святителя Луки Крымского, хранящиеся в Окружной клинической больнице. Об этом рассказали в Салехардской епархии РПЦ.
«Поездка была непростой — более четырех часов в пути по сложному зимнику. В небольшом поселковом храме-часовне Щучье на водосвятный молебен собралось 11 прихожан. Они были в восторге от того, что впервые в это поселение привезли великую святыню», — сообщили на странице епархии «ВКонтакте». В часовне было настолько холодно, что вода в чаше покрылась льдом.
В Белоярске священник провел вечернюю молитву, а на следующий день совершил божественную литургию. Миссионерские мероприятия состоялись с 22 по 23 декабря.
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