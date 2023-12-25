Юрфак МГУ закрыли из-за кори

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В здании факультета проводится дезинфекция (фото из архива) Фото:

У студента юридического факультета МГУ выявили корь, в связи с чем обучающихся перевели на дистант. Об этом говорится в приказе руководства вуза.

«Дистанционный режим обучения… [ввести] с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года включительно», — говорится в приказе. В здании факультета проводится дезинфекция, устанавливается круг контактных лиц заболевшего студента, сообщает РИА Новости. На карантин отправили и высшую школу аудита, которая находится в том же здании, что и юрфак, передает «Национальная служба новостей».

Ранее студентов Уральского федерального университета (УрФУ) предупредили о подъеме заболеваемости коклюшем в Свердловской области. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики.

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У студента юридического факультета МГУ выявили корь, в связи с чем обучающихся перевели на дистант. Об этом говорится в приказе руководства вуза. «Дистанционный режим обучения… [ввести] с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года включительно», — говорится в приказе. В здании факультета проводится дезинфекция, устанавливается круг контактных лиц заболевшего студента, сообщает РИА Новости. На карантин отправили и высшую школу аудита, которая находится в том же здании, что и юрфак, передает «Национальная служба новостей». Ранее студентов Уральского федерального университета (УрФУ) предупредили о подъеме заболеваемости коклюшем в Свердловской области. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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