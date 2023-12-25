Юрфак МГУ закрыли из-за кори

У студента юридического факультета МГУ выявили корь, в связи с чем обучающихся перевели на дистант. Об этом говорится в приказе руководства вуза.
«Дистанционный режим обучения… [ввести] с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года включительно», — говорится в приказе. В здании факультета проводится дезинфекция, устанавливается круг контактных лиц заболевшего студента, сообщает РИА Новости. На карантин отправили и высшую школу аудита, которая находится в том же здании, что и юрфак, передает «Национальная служба новостей».
Ранее студентов Уральского федерального университета (УрФУ) предупредили о подъеме заболеваемости коклюшем в Свердловской области. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.