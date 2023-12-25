Юрфак МГУ закрыли из-за кори

25 декабря 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

В здании факультета проводится дезинфекция (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У студента юридического факультета МГУ выявили корь, в связи с чем обучающихся перевели на дистант. Об этом говорится в приказе руководства вуза. «Дистанционный режим обучения… [ввести] с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года включительно», — говорится в приказе. В здании факультета проводится дезинфекция, устанавливается круг контактных лиц заболевшего студента, сообщает РИА Новости. На карантин отправили и высшую школу аудита, которая находится в том же здании, что и юрфак, передает «Национальная служба новостей». Ранее студентов Уральского федерального университета (УрФУ) предупредили о подъеме заболеваемости коклюшем в Свердловской области. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики.

У студента юридического факультета МГУ выявили корь, в связи с чем обучающихся перевели на дистант. Об этом говорится в приказе руководства вуза. «Дистанционный режим обучения… [ввести] с 25 декабря 2023 года по 11 января 2024 года включительно», — говорится в приказе. В здании факультета проводится дезинфекция, устанавливается круг контактных лиц заболевшего студента, сообщает РИА Новости. На карантин отправили и высшую школу аудита, которая находится в том же здании, что и юрфак, передает «Национальная служба новостей». Ранее студентов Уральского федерального университета (УрФУ) предупредили о подъеме заболеваемости коклюшем в Свердловской области. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики.