Студентов УрФУ предупредили об эпидемии коклюша

21 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Студентов просят соблюдать меры, чтобы избежать распространения коклюша Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили письма (имеется в распоряжении URA.RU) из-за подъема заболеваемости коклюшем в регионе. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики. Об этом URA.RU рассказали учащиеся вуза. «На почту пришли письма, в которых нас уведомляют о росте инфекции в регионе. Также в сообщении напоминают о мерах профилактики коклюша. Например, призывают носить маски, прививаться, проветривать помещения, проводить влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств, а при наличии длительного кашля обратиться к врачу», — делятся студенты вуза. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. «Это обычная рассылка санотдела. И по кори такие были, и по гриппу», — заявили в вузе. В 2023 году в Свердловской области эпидемиологи отмечают рост заболеваемости коклюшем. Подъем заболеваемости объясняется цикличностью эпидемического процесса, раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости «доковидного периода» (2015—2019 гг.).

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили письма (имеется в распоряжении URA.RU) из-за подъема заболеваемости коклюшем в регионе. Администрация учебного заведения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики. Об этом URA.RU рассказали учащиеся вуза. «На почту пришли письма, в которых нас уведомляют о росте инфекции в регионе. Также в сообщении напоминают о мерах профилактики коклюша. Например, призывают носить маски, прививаться, проветривать помещения, проводить влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств, а при наличии длительного кашля обратиться к врачу», — делятся студенты вуза. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. «Это обычная рассылка санотдела. И по кори такие были, и по гриппу», — заявили в вузе. В 2023 году в Свердловской области эпидемиологи отмечают рост заболеваемости коклюшем. Подъем заболеваемости объясняется цикличностью эпидемического процесса, раз в 3-4 года врачи наблюдают рост количества заболевших. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости «доковидного периода» (2015—2019 гг.).