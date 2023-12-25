В Шадринске инвалид остался без доступной среды в многоквартирном доме. Видео

26 декабря 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Инвалид-колясочник ждет, когда подрядчик сделает доступную среду в доме (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске инвалид-колясочник вынуждена жить в квартире у дочери, поскольку ее собственное жилье в многоквартирном доме власти не смогли сделать доступным для маломобильного человека. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Александр Бухаров. «Я по просьбе инвалида направлял обращение мэру Шадринска Антону Мокану, чтобы в доме оборудовали доступную для маломобильного жителя среду. Глава города в ответе пообещал, что расширение дверей и проемов, а также ремонт завершат к 20 декабря. Однако воз и ныне там», — сообщил Бухаров. По словам Бухарова, мэрия заключила контракт с ООО, которое должно было сделать доступную среду в доме до 20 декабря. Депутат добавил, что пришел посмотреть на то, как выполняются работы. Оказалось, подчеркнул Бухаров, что подрядчик не установил двери, не завершил переоборудование туалета. В квартире пыль и грязь, ремонт не закончен, инвалид-колясочник живет у дочери. Женщина переживает и не знает, когда все это завершится, уточнил Бухаров. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.

В Шадринске инвалид-колясочник вынуждена жить в квартире у дочери, поскольку ее собственное жилье в многоквартирном доме власти не смогли сделать доступным для маломобильного человека. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Александр Бухаров. «Я по просьбе инвалида направлял обращение мэру Шадринска Антону Мокану, чтобы в доме оборудовали доступную для маломобильного жителя среду. Глава города в ответе пообещал, что расширение дверей и проемов, а также ремонт завершат к 20 декабря. Однако воз и ныне там», — сообщил Бухаров. По словам Бухарова, мэрия заключила контракт с ООО, которое должно было сделать доступную среду в доме до 20 декабря. Депутат добавил, что пришел посмотреть на то, как выполняются работы. Оказалось, подчеркнул Бухаров, что подрядчик не установил двери, не завершил переоборудование туалета. В квартире пыль и грязь, ремонт не закончен, инвалид-колясочник живет у дочери. Женщина переживает и не знает, когда все это завершится, уточнил Бухаров. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.