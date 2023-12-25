В Шадринске инвалид-колясочник вынуждена жить в квартире у дочери, поскольку ее собственное жилье в многоквартирном доме власти не смогли сделать доступным для маломобильного человека. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Александр Бухаров.
«Я по просьбе инвалида направлял обращение мэру Шадринска Антону Мокану, чтобы в доме оборудовали доступную для маломобильного жителя среду. Глава города в ответе пообещал, что расширение дверей и проемов, а также ремонт завершат к 20 декабря. Однако воз и ныне там», — сообщил Бухаров.
По словам Бухарова, мэрия заключила контракт с ООО, которое должно было сделать доступную среду в доме до 20 декабря. Депутат добавил, что пришел посмотреть на то, как выполняются работы. Оказалось, подчеркнул Бухаров, что подрядчик не установил двери, не завершил переоборудование туалета. В квартире пыль и грязь, ремонт не закончен, инвалид-колясочник живет у дочери. Женщина переживает и не знает, когда все это завершится, уточнил Бухаров.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.
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