25 декабря 2023

Полковник Дэвис считает, что даже деньги от США не помогут Украине

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Американская помощь не обеспечит Украине победу в конфликте с РФ Фото:

Финансовая помощь США, которая может быть по итогу предоставлена Украине, не поможет ей победить Россию на поле боя. Об этом заявил в интервью подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Какие-то средства, вероятно, США передадут Украине. Но преобразовать это в победу над Россией не получится», — передает телеканал GB News высказывание Дэвиса.

Дэвис подчеркнул, что в итоге власти США направят Украине гораздо меньшую сумму, чем рассчитывал президент Джо Байден. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна.

По словам Девиса, власти США осознали, что 100 миллиардов долларов, направленные ранее на Украину, не оказали влияния на ход боевых действий. Он добавил, что пришла пора искать пути переговоров между РФ и Украиной, передает RT.

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Финансовая помощь США, которая может быть по итогу предоставлена Украине, не поможет ей победить Россию на поле боя. Об этом заявил в интервью подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. «Какие-то средства, вероятно, США передадут Украине. Но преобразовать это в победу над Россией не получится», — передает телеканал GB News высказывание Дэвиса. Дэвис подчеркнул, что в итоге власти США направят Украине гораздо меньшую сумму, чем рассчитывал президент Джо Байден. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна. По словам Девиса, власти США осознали, что 100 миллиардов долларов, направленные ранее на Украину, не оказали влияния на ход боевых действий. Он добавил, что пришла пора искать пути переговоров между РФ и Украиной, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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