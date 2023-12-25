В Тюмени появится почти 20 новых школ и детсадов

26 декабря 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Планы по строительству озвучены до 2027 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени до 2027 года будет спроектировано и построено 18 новых образовательных соцобъектов. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в соцсети. «Планы по строительству и реконструкции объектов социальной сферы были рассмотрены сегодня на заседании коллегии администрации города Тюмени. По информации ГУС ТО, до 2027 года запланировано проектирование и строительство 18 объектов образования, культуры и спорта», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. В перечень социальных объектов входят восемь общеобразовательных школ, семь детских садов, одна школа искусств и два крытых катка. В планах также реконструкция образовательных учреждений. В 2024 году будут проведены работы по капитальному ремонту и благоустройству территории школы №22 по улице Садовая 109. Потребность в школах наиболее актуальна для жителей новых микрорайонов. Так жители тюменского ЖК «Колумб» обеспокоены отсутствием школ и детских садов в строящемся районе. В региональном департаменте образования и науки заявили, что не планируют строить школу из-за отсутствия земельных участков.

В Тюмени до 2027 года будет спроектировано и построено 18 новых образовательных соцобъектов. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в соцсети. «Планы по строительству и реконструкции объектов социальной сферы были рассмотрены сегодня на заседании коллегии администрации города Тюмени. По информации ГУС ТО, до 2027 года запланировано проектирование и строительство 18 объектов образования, культуры и спорта», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. В перечень социальных объектов входят восемь общеобразовательных школ, семь детских садов, одна школа искусств и два крытых катка. В планах также реконструкция образовательных учреждений. В 2024 году будут проведены работы по капитальному ремонту и благоустройству территории школы №22 по улице Садовая 109. Потребность в школах наиболее актуальна для жителей новых микрорайонов. Так жители тюменского ЖК «Колумб» обеспокоены отсутствием школ и детских садов в строящемся районе. В региональном департаменте образования и науки заявили, что не планируют строить школу из-за отсутствия земельных участков.