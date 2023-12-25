25 декабря 2023

В Челябинской области десятки автомобилистов застряли на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины застряли на автодороге из Южноуральска в Магнитогорск Фото:

В Челябинской области на трассе из-за снега застряли 30 легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, происшествие случилось на автодороге Южноуральск — Магнитогорск.

«Поступило сообщение о затруднении движения 30 легковых автомобилей на восьмом километре дороги Южноуральск — Магнитогорск. Угрозы для водителей и пассажиров нет», — отметили сотрудники МЧС в telegram-канале.

В ведомстве добавили, что на месте находятся силы 33-й пожарно-спасательной части, ГИБДД. Организована расчистка дорожного полотна. Спасатели попросили челябинцев воздержаться от поездок на личном транспорте.

Челябинск встал в пробках из-за ночного снегопада. На расчистку проезжих магистралей мэрия города вывела 250 единиц техники и 572 рабочих. После часа пик работа продолжится.

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В Челябинской области на трассе из-за снега застряли 30 легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, происшествие случилось на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. «Поступило сообщение о затруднении движения 30 легковых автомобилей на восьмом километре дороги Южноуральск — Магнитогорск. Угрозы для водителей и пассажиров нет», — отметили сотрудники МЧС в telegram-канале. В ведомстве добавили, что на месте находятся силы 33-й пожарно-спасательной части, ГИБДД. Организована расчистка дорожного полотна. Спасатели попросили челябинцев воздержаться от поездок на личном транспорте. Челябинск встал в пробках из-за ночного снегопада. На расчистку проезжих магистралей мэрия города вывела 250 единиц техники и 572 рабочих. После часа пик работа продолжится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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