Власти Челябинска отправили 250 единиц техники и 572 рабочих на уборку улиц от снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные проезжие магистрали находятся в проезжем состоянии.
«Сейчас на дорогах Челябинска работает 250 единиц техники и 572 рабочих. Сейчас основные магистрали Челябинска находятся в проезжем состоянии. Уборка продолжается. После часа-пик сформированные колонны техники продолжат очистку дорог», — отметили в мэрии Челябинска.
Ночью на уборке было задействовано 213 единиц техники и 197 рабочих. Власти города призвали жителей отнестись с пониманием к ситуации, отметив, что сразу весь выпавший снег не убрать.
Уборка также ведется на дорогах федерального и регионального значения. На первых упрдор «Южный Урал» задействовал 54 единицы дорожной техники, на вторые миндор вывел 166 единиц. Сотрудники Главного управления МЧС по региону занимаются мониторингом ситуации, работают оперативные группы всех гарнизонов.
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