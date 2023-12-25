Глава депздрава Сигидаев подводит итоги 2023 года в прямом эфире

26 декабря 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев отвечает на вопросы курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев участвует в прямом эфире в группе регионального ЦУР (Центр управления регионом). Он отвечает на вопросы курганцев, в том числе о том, что делать в случае отказа в оказании медицинской помощи и как записаться на прием к врачу. Главные тезисы — в трансляции URA.RU. Еще до начала трансляции на странице ЦУР появились первые вопросы. Они касаются оказания медпомощи детям, в том числе стоматологической, записи в эндокринологический центр, реабилитации взрослых инвалидов, записи на прием к врачам-специалистам. 10:39 Вопрос будут ли проводить ночной видеомониторинг в Кургане. Сейчас его проводят в других городах.

Видеомониторинг в больнице им. Красного креста у нас проводится. 10:38 Ожидать ли новой волны коронавируса?

По ковиду ситуация спокойная. Динамика отрицательная. Если и поступают пациенты, то течение болезни легкое. 10:37 Вступаем в эпидемиологический период. 14 случаев гриппа. Самое главное, как можно обезопаситься, нужно банально мыть руки, лицо, открытые кожные покровы, прополоскать горло. Витамины, лук, чеснок, никто не отменял. Ну и ношение масок не навредит. Во всех учреждениях вакцина есть, обращайтесь. 10:35 Если пациенту отказались отказывать медпомощь нужно обратиться к главному врачу. По поручению губернатора Вадима Шумкова в соцсетях заведены личные страницы главных врачей, информация с телефонами главврачей указана в каждом учреждении. «Нужно обращаться к главврачу, если главврач не услышал, можно обращаться в депздрав, можно написать лично мне на страницу, будем разбираться», — сказал Сигидаев. 10:31 Вопрос: Почему в области нет эрготерапевта, который необходим после инсульта и пациентов с инвалидностью?

Даже не знаю, не слышал про такого. Передайте нам контакты, выясним. Вся помощь пациентам с инсультом оказывается. На реабилитацию направляются пациенты в курганские больницы, закупается оборудование. Областная больница, БСМП и кардиодиспансер будет закупать оборудование для реабилитации пациентов после инсультов на 2024 год. 10:29 Продолжают поступать вопросы по оказанию услуг ортодонтов. Иногда пациентов направляют в другие города. Как получить направление?

Сейчас принимают три ортодонта. Привлекли специалистов из других регионов. Прием ведется по субботам. Когда начали обзванивать, оказалось, что многие стояли в очереди необоснованно. Например, у ребенка были еще молочные зубы, то есть помощь ортодонта была преждевременной. Многолетняя очередь к ортодонтам отработана на 90%. 10:27 Сигидаев рассказал о практике разборов клинических случаев. Фельдшер, который принимает на селе, имеет возможности присутствовать на клинических разборах. 10:24 Поступил вопрос. Сколько детских лор-врачей?

Сигидаев: «У нас три специалиста в детских поликлиниках, один в больнице Красного Креста (оперирующий). Анализировали, очередь скопилась по удалению аденоидов. Скоро поступит новое оборудование, наладится маршрутизация в другие больницы. В 2024 году трудоустроятся еще два врача. 10:23 Сигидаев прокомментировал нехватку врачей: В Курганской области всегда была отрицательная динамика по обеспеченности медицинским персоналом. В этом году впервые динамика положительная: сейчас обеспеченность врачами 27 врачей на 10 000 населения, на начало года было 24 врача на 10000 населения. В абсолюте это плюс 100 врачей, 67 врачей прибыли из других регионов. Среднего медицинского персонала стало больше на 150 человек. Сейчас запустили пилотные проекты — видеовизитки врачей-специалистов. 10:19 Существуют 14 специальностей врачей, к которым пациент может самостоятельно записаться. Все остальные только по принципу врач — врач. Если есть обращения, Сигидаев попросит передавать персональные данные. Например, поступило обращение, что ребенка не могут записать к неврологу.

В курганской больнице трудоустроился невролог из Амурской области, еще два невролога трудоустроятся в 2024 году. 10:17 Курганцы пожаловались, что не могут дозвониться по единому телефону 122, чтобы записаться к врачу. Сигидаев ответил, что помимо 122 существует четыре возможности записи к врачам: информаты, портал «Госуслуги» и через портал «Поликлиника 45». Время ожидания записи к врачам сократилось. Все разговоры по телефонным звонкам записываются. 10:11 Сигидаев рассказал, как ведет свою страницу во «ВКонтакте». Он заранее пишет заготовку, после посещения объектов выкладывает информацию. Поэтому публикации появляются на странице к вечеру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев участвует в прямом эфире в группе регионального ЦУР (Центр управления регионом). Он отвечает на вопросы курганцев, в том числе о том, что делать в случае отказа в оказании медицинской помощи и как записаться на прием к врачу. Главные тезисы — в трансляции URA.RU. Еще до начала трансляции на странице ЦУР появились первые вопросы. Они касаются оказания медпомощи детям, в том числе стоматологической, записи в эндокринологический центр, реабилитации взрослых инвалидов, записи на прием к врачам-специалистам. 10:39 26.12.2023 Вопрос будут ли проводить ночной видеомониторинг в Кургане. Сейчас его проводят в других городах. Видеомониторинг в больнице им. Красного креста у нас проводится. 10:38 26.12.2023 Ожидать ли новой волны коронавируса? По ковиду ситуация спокойная. Динамика отрицательная. Если и поступают пациенты, то течение болезни легкое. 10:37 26.12.2023 Вступаем в эпидемиологический период. 14 случаев гриппа. Самое главное, как можно обезопаситься, нужно банально мыть руки, лицо, открытые кожные покровы, прополоскать горло. Витамины, лук, чеснок, никто не отменял. Ну и ношение масок не навредит. Во всех учреждениях вакцина есть, обращайтесь. 10:35 26.12.2023 Если пациенту отказались отказывать медпомощь нужно обратиться к главному врачу. По поручению губернатора Вадима Шумкова в соцсетях заведены личные страницы главных врачей, информация с телефонами главврачей указана в каждом учреждении. «Нужно обращаться к главврачу, если главврач не услышал, можно обращаться в депздрав, можно написать лично мне на страницу, будем разбираться», — сказал Сигидаев. 10:31 26.12.2023 Вопрос: Почему в области нет эрготерапевта, который необходим после инсульта и пациентов с инвалидностью? Даже не знаю, не слышал про такого. Передайте нам контакты, выясним. Вся помощь пациентам с инсультом оказывается. На реабилитацию направляются пациенты в курганские больницы, закупается оборудование. Областная больница, БСМП и кардиодиспансер будет закупать оборудование для реабилитации пациентов после инсультов на 2024 год. 10:29 26.12.2023 Продолжают поступать вопросы по оказанию услуг ортодонтов. Иногда пациентов направляют в другие города. Как получить направление? Сейчас принимают три ортодонта. Привлекли специалистов из других регионов. Прием ведется по субботам. Когда начали обзванивать, оказалось, что многие стояли в очереди необоснованно. Например, у ребенка были еще молочные зубы, то есть помощь ортодонта была преждевременной. Многолетняя очередь к ортодонтам отработана на 90%. 10:27 26.12.2023 Сигидаев рассказал о практике разборов клинических случаев. Фельдшер, который принимает на селе, имеет возможности присутствовать на клинических разборах. 10:24 26.12.2023 Поступил вопрос. Сколько детских лор-врачей? Сигидаев: «У нас три специалиста в детских поликлиниках, один в больнице Красного Креста (оперирующий). Анализировали, очередь скопилась по удалению аденоидов. Скоро поступит новое оборудование, наладится маршрутизация в другие больницы. В 2024 году трудоустроятся еще два врача. 10:23 26.12.2023 Сигидаев прокомментировал нехватку врачей: В Курганской области всегда была отрицательная динамика по обеспеченности медицинским персоналом. В этом году впервые динамика положительная: сейчас обеспеченность врачами 27 врачей на 10 000 населения, на начало года было 24 врача на 10000 населения. В абсолюте это плюс 100 врачей, 67 врачей прибыли из других регионов. Среднего медицинского персонала стало больше на 150 человек. Сейчас запустили пилотные проекты — видеовизитки врачей-специалистов. 10:19 26.12.2023 Существуют 14 специальностей врачей, к которым пациент может самостоятельно записаться. Все остальные только по принципу врач — врач. Если есть обращения, Сигидаев попросит передавать персональные данные. Например, поступило обращение, что ребенка не могут записать к неврологу. В курганской больнице трудоустроился невролог из Амурской области, еще два невролога трудоустроятся в 2024 году. 10:17 26.12.2023 Курганцы пожаловались, что не могут дозвониться по единому телефону 122, чтобы записаться к врачу. Сигидаев ответил, что помимо 122 существует четыре возможности записи к врачам: информаты, портал «Госуслуги» и через портал «Поликлиника 45». Время ожидания записи к врачам сократилось. Все разговоры по телефонным звонкам записываются. 10:11 26.12.2023 Сигидаев рассказал, как ведет свою страницу во «ВКонтакте». Он заранее пишет заготовку, после посещения объектов выкладывает информацию. Поэтому публикации появляются на странице к вечеру.