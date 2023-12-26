Для автобусов Челябинска введен особый режим из-за снежного бурана

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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, автобус, климат, мороз, снегопад, погода, холод
Транспорт в Челябинске идет вне расписания Фото:

Автобусы Челябинска из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. Об этом сообщили в пресс-службе городского автобусного парка.

«26 декабря из-за сложных погодных условий на всех автобусных маршрутах введен режим неограниченного пробега, это значит, что транспорт двигается вне согласованного расписания. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства», — уточнили в telegram-канале организации.

В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспортных средств в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря. Утром многие челябинцы пожаловались на то, что не смогли вовремя добраться к месту работы или учебы из-за общественного и личного транспорта, который застревал в снежных заносах. В школах отменили занятия второй смены с 1 по 11 классы.

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Автобусы Челябинска из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. Об этом сообщили в пресс-службе городского автобусного парка. «26 декабря из-за сложных погодных условий на всех автобусных маршрутах введен режим неограниченного пробега, это значит, что транспорт двигается вне согласованного расписания. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства», — уточнили в telegram-канале организации. В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспортных средств в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря. Утром многие челябинцы пожаловались на то, что не смогли вовремя добраться к месту работы или учебы из-за общественного и личного транспорта, который застревал в снежных заносах. В школах отменили занятия второй смены с 1 по 11 классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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