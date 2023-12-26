Для автобусов Челябинска введен особый режим из-за снежного бурана

Транспорт в Челябинске идет вне расписания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автобусы Челябинска из-за снежного бурана 26 декабря будут двигаться по особому режиму без четкого расписания. Об этом сообщили в пресс-службе городского автобусного парка.

«26 декабря из-за сложных погодных условий на всех автобусных маршрутах введен режим неограниченного пробега, это значит, что транспорт двигается вне согласованного расписания. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства», — уточнили в telegram-канале организации.

В пресс-службе городского автобусного парка предложили отслеживать движение транспортных средств в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты». Снежный шторм обрушился на регион в ночь на 26 декабря. Утром многие челябинцы пожаловались на то, что не смогли вовремя добраться к месту работы или учебы из-за общественного и личного транспорта, который застревал в снежных заносах. В школах отменили занятия второй смены с 1 по 11 классы.