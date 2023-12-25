25 декабря 2023

В Челябинске из-за снежной метели отменили занятия в школах

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Из-за снегопадов отменяются занятия в школах второй смены Фото:

В Челябинске из-за снегопада 26 декабря отменили занятия второй смены с 1 по 11 класс. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями по решению оперативного штаба отменяются занятия в школах Челябинска. Не учатся дети во вторую смену с 1 по 11 класс», — сообщили в telegram-канале мэрии Челябинска.

Снежный шторм обрушился на Челябинскую область в ночь на 26 декабря. В мэрии Челябинска создан оперативный штаб по борьбе со снегопадом. Отменены междугородние автобусные рейсы. Губернатор Алексей Текслер выступил со спецобращением и призвал водителей отказаться от поездок.

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В Челябинске из-за снегопада 26 декабря отменили занятия второй смены с 1 по 11 класс. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с неблагоприятными погодными условиями по решению оперативного штаба отменяются занятия в школах Челябинска. Не учатся дети во вторую смену с 1 по 11 класс», — сообщили в telegram-канале мэрии Челябинска. Снежный шторм обрушился на Челябинскую область в ночь на 26 декабря. В мэрии Челябинска создан оперативный штаб по борьбе со снегопадом. Отменены междугородние автобусные рейсы. Губернатор Алексей Текслер выступил со спецобращением и призвал водителей отказаться от поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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