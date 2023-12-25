В Челябинске из-за снежной метели отменили занятия в школах

В Челябинске из-за снегопада 26 декабря отменили занятия второй смены с 1 по 11 класс. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями по решению оперативного штаба отменяются занятия в школах Челябинска. Не учатся дети во вторую смену с 1 по 11 класс», — сообщили в telegram-канале мэрии Челябинска.
Снежный шторм обрушился на Челябинскую область в ночь на 26 декабря. В мэрии Челябинска создан оперативный штаб по борьбе со снегопадом. Отменены междугородние автобусные рейсы. Губернатор Алексей Текслер выступил со спецобращением и призвал водителей отказаться от поездок.
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