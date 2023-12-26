В Екатеринбурге на заводе насмерть разбилась работница

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, цех розлива жидкой стали
На заводе погибла женщина Фото:

В Екатеринбурге на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь» насмерть разбилась сотрудница. Трагедия произошла 23 декабря.

«Погибшую звали Светлана. Она прибиралась в цехе и упала со второго этажа», — пишет Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием на завод. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

В октябре трагедия с гибелью рабочих произошла на радиозаводе ФГУП «По „Октябрь“». Там во время строительных работ оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, второй умер в больнице от полученных травм.

Обновлено в 14:23

В ООО «ВИЗ-Сталь» URA.RU подтвердили информацию о гибели работницы. «На участке водоснабжения и очистки промышленных стоков ВИЗ-Сталь в результате падения с высоты погибла аппаратчик. Создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин происшествия», — отметили на заводе.

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В Екатеринбурге на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь» насмерть разбилась сотрудница. Трагедия произошла 23 декабря. «Погибшую звали Светлана. Она прибиралась в цехе и упала со второго этажа», — пишет Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием на завод. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. В октябре трагедия с гибелью рабочих произошла на радиозаводе ФГУП «По „Октябрь“». Там во время строительных работ оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, второй умер в больнице от полученных травм. Обновлено в 14:23 В ООО «ВИЗ-Сталь» URA.RU подтвердили информацию о гибели работницы. «На участке водоснабжения и очистки промышленных стоков ВИЗ-Сталь в результате падения с высоты погибла аппаратчик. Создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин происшествия», — отметили на заводе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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