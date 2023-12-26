В Екатеринбурге на заводе насмерть разбилась работница

В Екатеринбурге на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь» насмерть разбилась сотрудница. Трагедия произошла 23 декабря.
«Погибшую звали Светлана. Она прибиралась в цехе и упала со второго этажа», — пишет Е1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием на завод. В пресс-службу направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
В октябре трагедия с гибелью рабочих произошла на радиозаводе ФГУП «По „Октябрь“». Там во время строительных работ оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, второй умер в больнице от полученных травм.
Обновлено в 14:23
В ООО «ВИЗ-Сталь» URA.RU подтвердили информацию о гибели работницы. «На участке водоснабжения и очистки промышленных стоков ВИЗ-Сталь в результате падения с высоты погибла аппаратчик. Создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин происшествия», — отметили на заводе.
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