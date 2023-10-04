На свердловском заводе погибли двое рабочих

На радиозаводе (ФГУП «По „Октябрь“»), который находится в Каменске-Уральском (Свердловская область), погибли двое рабочих. Трагедия произошла 3 октября.
«Во время строительных работ оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, второй умер в больнице от полученных травм. Оба погибших не являлись сотрудниками предприятия. Они были рабочими подрядной организации», — сообщает ИА «Время Пресс».
Редакция URA.RU обратилась в ФГУП «По „Октябрь“». На предприятии отказались комментировать ситуацию. В региональном СКР также не стали комментировать инцидент.
Производственное объединение «Октябрь» основано в 1949 году. Оно является одним из ведущих предприятий радиоэлектронного комплекса Российской Федерации. Завод производит проектирование, изготовление и испытания опытных и серийных образцов продукции. Продукция ФГУП «ПО «Октябрь» широко используется в России, государствах СНГ, экспортируется в другие страны мира.
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