МЧС Крыма: пожар на месте атаки ВСУ в Феодосии ликвидирован

В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ. Об этом сообщил Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул.
«Пожар на месте украинской атаки в Феодосии ликвидирован», — рассказали в управлении МЧС Крыма. Информацию передает РИА Новости. По его словам, на месте остается группировка МЧС.
В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов между Джанкоем и Феодосией. Также стало известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали.
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