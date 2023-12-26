МЧС Крыма: пожар на месте атаки ВСУ в Феодосии ликвидирован

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидирован Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ. Об этом сообщил Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул.

«Пожар на месте украинской атаки в Феодосии ликвидирован», — рассказали в управлении МЧС Крыма. Информацию передает РИА Новости. По его словам, на месте остается группировка МЧС.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов между Джанкоем и Феодосией. Также стало известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали.

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В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ. Об этом сообщил Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. «Пожар на месте украинской атаки в Феодосии ликвидирован», — рассказали в управлении МЧС Крыма. Информацию передает РИА Новости. По его словам, на месте остается группировка МЧС. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов между Джанкоем и Феодосией. Также стало известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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