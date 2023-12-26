Происшествия МЧС Крыма: пожар на месте атаки ВСУ в Феодосии ликвидирован 26 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидирован Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ. Об этом сообщил Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. «Пожар на месте украинской атаки в Феодосии ликвидирован», — рассказали в управлении МЧС Крыма. Информацию передает РИА Новости. По его словам, на месте остается группировка МЧС. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов между Джанкоем и Феодосией. Также стало известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. В Феодосии потушили пожар на месте атаки ВСУ. Об этом сообщил Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. «Пожар на месте украинской атаки в Феодосии ликвидирован», — рассказали в управлении МЧС Крыма. Информацию передает РИА Новости. По его словам, на месте остается группировка МЧС. В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии произошел взрыв в порту. Из-за этого был изменен график движения поездов между Джанкоем и Феодосией. Также стало известно о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям