Аксенов: в Феодосии произошел взрыв в порту

В порту Феодосии произошел взрыв, заявил Сергей Аксенов
В порту Феодосии (Республика Крым) произошел взрыв. Пожар локализовали, территория порта на данный момент оцеплена, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», —
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб. Жителей близлежащих домов отселят, добавил глава Республики Крым.
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