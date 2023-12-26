Аксенов: в Феодосии произошел взрыв в порту

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В порту Феодосии произошел взрыв, заявил Сергей Аксенов Фото:

В порту Феодосии (Республика Крым) произошел взрыв. Пожар локализовали, территория порта на данный момент оцеплена, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», — заявил Сергей Аксенов в своем официальном telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб. Жителей близлежащих домов отселят, добавил глава Республики Крым.

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В порту Феодосии (Республика Крым) произошел взрыв. Пожар локализовали, территория порта на данный момент оцеплена, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», — заявил Сергей Аксенов в своем официальном telegram-канале. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб. Жителей близлежащих домов отселят, добавил глава Республики Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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