В Феодосии после атаки ВСУ изменили график движения поездов

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График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

График движения поездов между Джанкоем и Феодосией (Крым) изменен после атаки ВСУ в районе порта Крыма. Об этом сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога».

«Поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в порту Феодосии прогремел взрыв. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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График движения поездов между Джанкоем и Феодосией (Крым) изменен после атаки ВСУ в районе порта Крыма. Об этом сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога». «Поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в порту Феодосии прогремел взрыв. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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