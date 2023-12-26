В Феодосии после атаки ВСУ изменили график движения поездов

График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
График движения поездов между Джанкоем и Феодосией (Крым) изменен после атаки ВСУ в районе порта Крыма. Об этом сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога».
«Поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в порту Феодосии прогремел взрыв. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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