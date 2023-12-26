Глава Крыма заявил о жертвах в результате атаки ВСУ в Феодосии

Один человек погиб из-за атаки ВСУ в Феодосии, двое пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — заявил Аксенов в
По его словам, шесть жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Ограничений по транспортной инфраструктуре нет.
Ранее Аксенов сообщил, что в Феодосии прогремел взрыв. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменен, передает деловое издание «Взгляд». В Минобороны сообщили, что десантный корабль «Новочеркасск» РФ был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.