Глава Крыма заявил о жертвах в результате атаки ВСУ в Феодосии

Аксенов: один человек погиб, двое пострадали из-за атаки ВСУ в Феодосии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ночного обстрела Донецка ДНР. Донецк ДНР, последствия, донецкая народная республика, донецк, осколки, град, разрушения, выбитые стекла, обстрел
Сергей Аксенов сообщил, что шесть зданий пострадали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один человек погиб из-за атаки ВСУ в Феодосии, двое пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждено шесть зданий.

По его словам, шесть жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Ограничений по транспортной инфраструктуре нет.

Ранее Аксенов сообщил, что в Феодосии прогремел взрыв. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменен, передает деловое издание «Взгляд». В Минобороны сообщили, что десантный корабль «Новочеркасск» РФ был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один человек погиб из-за атаки ВСУ в Феодосии, двое пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — заявил Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждено шесть зданий. По его словам, шесть жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Ограничений по транспортной инфраструктуре нет. Ранее Аксенов сообщил, что в Феодосии прогремел взрыв. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменен, передает деловое издание «Взгляд». В Минобороны сообщили, что десантный корабль «Новочеркасск» РФ был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...