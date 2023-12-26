Песков высказался об ответственности за публикации ударов ВСУ по РФ в интернете

В Кремле не обсуждаются наказания за обсуждения ударов ВСУ по РФ в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
В Кремле не думают вводить ответственность за обсуждение в интернете украинских ударов по РФ Фото:

В Кремле в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности за публикации в соцсетях последствий украинских ударов по российским военным объектам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас не ведется таких обсуждений [за обсуждение в соцсетях последствий украинских ударов]. Неизвестно, ведутся ли они где-то. Ничего не могу сказать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос по удару Вооруженных сил Украины по Феодосии.

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В Кремле в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности за публикации в соцсетях последствий украинских ударов по российским военным объектам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас не ведется таких обсуждений [за обсуждение в соцсетях последствий украинских ударов]. Неизвестно, ведутся ли они где-то. Ничего не могу сказать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос по удару Вооруженных сил Украины по Феодосии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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