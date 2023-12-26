Песков высказался об ответственности за публикации ударов ВСУ по РФ в интернете

В Кремле не думают вводить ответственность за обсуждение в интернете украинских ударов по РФ
В Кремле в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности за публикации в соцсетях последствий украинских ударов по российским военным объектам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас не ведется таких обсуждений [за обсуждение в соцсетях последствий украинских ударов]. Неизвестно, ведутся ли они где-то. Ничего не могу сказать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос по удару Вооруженных сил Украины по Феодосии.
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