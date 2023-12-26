Песков высказался об ответственности за публикации ударов ВСУ по РФ в интернете

В Кремле не обсуждаются наказания за обсуждения ударов ВСУ по РФ в соцсетях

26 декабря 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

В Кремле не думают вводить ответственность за обсуждение в интернете украинских ударов по РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности за публикации в соцсетях последствий украинских ударов по российским военным объектам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас не ведется таких обсуждений [за обсуждение в соцсетях последствий украинских ударов]. Неизвестно, ведутся ли они где-то. Ничего не могу сказать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос по удару Вооруженных сил Украины по Феодосии.

В Кремле в настоящий момент не рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности за публикации в соцсетях последствий украинских ударов по российским военным объектам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас не ведется таких обсуждений [за обсуждение в соцсетях последствий украинских ударов]. Неизвестно, ведутся ли они где-то. Ничего не могу сказать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос по удару Вооруженных сил Украины по Феодосии.