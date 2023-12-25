В Салехарде (ЯНАО) новорожденных малышей выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Об этом сообщил заведующий перинатального центра окружной больницы Алексей Денисов.
«С [25 декабря] по 7 января перинатальный центр запускает акцию „Новогоднее счастье в конверте“, в рамках которой будут вручаться бесценные подарки — малыши в шапочках Деда Мороза и новогодних конвертах. Идея принадлежит заведующей акушерским отделением перинатального центра Ларисе Антоновой», — написал Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Костюмы малышам сшили спонсоры. В новогодней «форме» из роддома выписали уже семь младенцев.
В текущем году на Ямале родилось более шести тысяч детей. По версии ЗАГС ЯНАО самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София.
Новогодние конверты и шапочки для младенцев
Фото: страница Алексея Денисова, Вк — https://vk.com/denisov_ag?w=wall572222446_2091%2Fall
В Салехарде (ЯНАО) новорожденных малышей выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Об этом сообщил заведующий перинатального центра окружной больницы Алексей Денисов. «С [25 декабря] по 7 января перинатальный центр запускает акцию „Новогоднее счастье в конверте“, в рамках которой будут вручаться бесценные подарки — малыши в шапочках Деда Мороза и новогодних конвертах. Идея принадлежит заведующей акушерским отделением перинатального центра Ларисе Антоновой», — написал Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Костюмы малышам сшили спонсоры. В новогодней «форме» из роддома выписали уже семь младенцев. В текущем году на Ямале родилось более шести тысяч детей. По версии ЗАГС ЯНАО самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София.