25 декабря 2023

В Салехарде медики выписывают младенцев из роддома в «новогодней форме». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
В Салехарде новорожденных вручают родителям в новогодних конвертах Фото:

В Салехарде (ЯНАО) новорожденных малышей выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Об этом сообщил заведующий перинатального центра окружной больницы Алексей Денисов.

«С [25 декабря] по 7 января перинатальный центр запускает акцию „Новогоднее счастье в конверте“, в рамках которой будут вручаться бесценные подарки — малыши в шапочках Деда Мороза и новогодних конвертах. Идея принадлежит заведующей акушерским отделением перинатального центра Ларисе Антоновой», — написал Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Костюмы малышам сшили спонсоры. В новогодней «форме» из роддома выписали уже семь младенцев.

В текущем году на Ямале родилось более шести тысяч детей. По версии ЗАГС ЯНАО самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София.

Новогодние конверты и шапочки для младенцев
Новогодние конверты и шапочки для младенцев
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) новорожденных малышей выписывают в специально пошитых новогодних конвертах и колпачках. Об этом сообщил заведующий перинатального центра окружной больницы Алексей Денисов. «С [25 декабря] по 7 января перинатальный центр запускает акцию „Новогоднее счастье в конверте“, в рамках которой будут вручаться бесценные подарки — малыши в шапочках Деда Мороза и новогодних конвертах. Идея принадлежит заведующей акушерским отделением перинатального центра Ларисе Антоновой», — написал Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Костюмы малышам сшили спонсоры. В новогодней «форме» из роддома выписали уже семь младенцев. В текущем году на Ямале родилось более шести тысяч детей. По версии ЗАГС ЯНАО самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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